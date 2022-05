Massimo Giletti nella bufera, Alessandra Moretti lo vuole denunciare e lui replica: “Chiedo scusa ad Alessandra e …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da alcuni giorni si sta tanto parlando della polemica che ha coinvolto il noto conduttore televisivo italiano Massimo Giletti. Il presentatore alcuni giorni fa ha infatti rilasciato un’intervista al Corriere della Sera che però non è tanto piaciuta all’ex fidanzata Alessandra Moretti che poche ore dopo ha deciso di rispondere tramite lo stesso giornale. E proprio a quest’ultima nelle ultime ore il conduttore ha voluto chiedere scusa. Ma, in che modo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Massimo Giletti chiede scusa all’ex fidanzata Alessandra Moretti

Una lunga lettera al Corriere della Sera è stata quella scritta da Massimo Giletti per chiedere scusa all’ex fidanzata Alessandra Moretti che dalle sue parole si è sentita offesa.”Chiedo scusa ad Alessandra Moretti e alla sua famiglia”, sono state queste nello specifico le parole con cui il conduttore di Non è L’Arena ha iniziato la lunga lettera scritta per l’ex compagna. E in riferimento a quelle che sono state le sue parole espresse nel corso dell’intervista ha invece dichiarato “Parlavo di amore inteso come affetto sincero tra esseri umani, e non di relazione o di altro tipo di sentimento vista la grande stima che nutro da sempre per lei come donna e come madre”.

Le parole espresse da Giletti che hanno infastidito l’ex compagna

Ma esattamente, quali sono state le parole espresse da Massimo Giletti che hanno infastidito l’ex compagna Alessandra Moretti? Il conduttore di Non è L’Arena intervistato dal Corriere aveva parlato proprio del rapporto con l’ex fidanzata nota per essere Europarlamentare del PD. E a proposito di tale rapporto aveva dichiarato “È ancora innamorata di me , forse in parte anch’io… È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola”.

La risposta di Alessandra Moretti alle parole di Giletti

Proprio tali parole non sono per nulla piaciute all’Europarlamentare del Partito Democratico che tramite una lettera pubblicata sempre sul Corriere aveva annunciato l’intenzione di denunciare l’ex compagno. “Puntare il dito contro una donna per accendere un faro su di lei… è una forma di violenza intollerabile . I miei figli hanno sempre avuto un padre e una madre che si sono occupati di loro insieme”, queste alcune delle parole scritte dalla Moretti nella lettera. E adesso, deciderà di replicare alle scuse del conduttore oppure no? Al momento la Moretti non sembrerebbe essersi ancora espressa ma potrebbe decidere di farlo nel corso delle prossime ore. Oppure no. Non ci rimane che attendere.