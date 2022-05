Simona Izzo pubblica una foto della nipote Myriam Catania e l’ex marito Luca Argentero, e il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Izzo sembra che nelle scorse ore sia finita al centro della polemica, dopo aver pubblicato una fotografia sui social che ha lasciato tutti senza parole. La nota attrice e doppiatrice, pare che abbia pubblicato sui social una foto della nipote Myriam Catania e fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse che la foto era relativo al giorno delle nozze della stessa con Luca Argentero. Sappiamo bene che i due sono stati insieme per diversi anni e che sono convolati a nozze, decidendo poi di lasciarsi. Adesso entrambi hanno una nuova vita al fianco dei loro rispettivi compagni e hanno avuto anche dei figli. Ebbene, Simona Izzo nelle scorse ore ha voluto condividere questa foto, delle nozze tra Myriam Catania e

Luca Argentero e per questo è finita al centro delle critiche.

Simona Izzo pubblica una foto della nipote Myriam Catania e Luca Argentero

Sono stati in tanti a credere che il gesto della Izzo sia stato indelicato ed anche fuori luogo per entrambi. Nella didascalia della foto in questione, che ha Izzo ha pubblicato sui social si legge “Myriam e Luca… ma l’amore non è eterno”. Pare che l’intento di Simona fosse soltanto ricordare con affetto Luca, per il quale sembra che abbia espresso sempre parole di grande stima. Peccato che in molti non hanno visto di buon occhio questo gesto della Izzo che è finita al centro di una grande polemica. La Izzo finisce al centro della bufera sui social “Non capisco il motivo di questo post, mah“, ha scritto un utente. Ed ancora “Fuori luogo totale”, “Tempi che furono, Non capisco il senso di questa foto”, “Lui felicemente risposato e papà, lei non so, ma penso che ormai Luca faccia parte del passato”. Questi sono stati soltanto alcuni dei messaggi arrivati sotto al post in questione. “Di pessimo gusto!!! Tra l’altro hanno altre famiglie e figli…”, “Simona…che c’azzecca sta foto dai..”, “No vabbè che senso ha?”, “Per quanto ci possa essere ancora tanto bene e rispetto non è rispettoso verso la nuova moglie di Luca. Adorabile tra l’altro”, “Irrispettoso e di cattivo gusto”. Questi ancora dei commenti arrivati sotto al post. Se da una parte sono arrivate tante critiche e tanti commenti negativi sotto al post, c”è anche chi ha difeso Simona.



Qualcuno difende Simona Izzo

“Il senso di questa foto è che per fortuna anche se un matrimonio finisce c’è sempre il rispetto per quello che è stato e si ha sempre la speranza di trovare un nuovo amore (come poi è successo). Vi state fossilizzando su una foto, molto bella, di cui sono sicura che gli interessati e i nuovi compagni guarderanno con un sorriso. Ma che siete cavernicoli?”. Questo uno dei messaggi a difesa della Izzo. I diretti interessati ad ogni modo, non sembra abbiano commentato la foto e pare che non abbiano espresso nulla al riguardo.

