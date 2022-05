Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, botta e risposta sui social …

0 SHARES Condividi Tweet

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia, alcuni mesi fa. I due pare che si siano piaciuti sin dall’inizio ed effettivamente dopo alcuni problemi iniziali, sembrava che tra loro fosse nata una bellissima storia d’amore. Tutti pensavamo che questa relazione potesse durare anche dopo la fine del reality ed effettivamente così è stato almeno per qualche tempo. Poi però, sono trascorse solo poche settimane dalla fine del programma ed è arrivata la notizia della rottura tra i due giovani ex gieffini.



Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, la fine della loro storia d’amore nata al Gf vip Adesso, è già trascorso circa un mese da quando Manuel ha annunciato la rottura con Lulù. Era il 25 aprile quando i due sono stati avvistati per l’ultima volta insieme. Lo scorso 22 maggio, i due avrebbero festeggiato il loro ottavo mesiversario e nonostante i due non stiano più insieme, sembra che sui social sono apparsi una serie di post su Instagram che hanno attirato l’attenzione dei fan. Si tratta di post che sono stati pubblicati proprio da Manuel e da Lulù che hanno attirato l’attenzione dei fan e pare che abbiano iniziato a far sognare i fan più romantici. Che tra i due le cose stiano prendendo una piega diversa? Come abbiamo già avuto modo di anticipare,è trascorso un mese da quando i due non stanno più insieme. Dopo aver trascorso insieme la notte del loro ultimo mesiversario, pare che i due si siano lasciati per un viaggio di lavoro di Lulù. Poi il messaggio diffuso da Manuel a sorpresa che ha lasciato tutti senza parole, in primis Lulù che pare sia venuta a conoscenza di tutto tramite i giornali.



Segnali di riavvicinamento tra i due?

Lulù dopo qualche tempo avrebbe confessato di essere ancora innamorata dell’ex nuotatore. Nel giorno in cui Manuel e la Selassiè avrebbero dovuto festeggiare 8 mesi insieme, sembra che entrambi hanno pubblicato diversi contenuti sui social. Lulù ha pubblicato una foto con “Manù”, ovvero l’orso gigante che Manuel le ha regalato per San Valentino.



Botta e risposta di post tra Manuel e Lulù nel giorno del loro “mesiversario”

Sempre nella stessa giornata poi, Manuel sembra aver pubblicato una serie di Instagram stories, alcune di queste dove appare al pianoforte mentre intona le note di Buongiorno vita. Questo è il brano di Ultimo che ha dedicato alla Selassiè durante il Grande fratello. Lulù ha scelto poi questa canzone, per condividere sempre nella stessa giornata un suo breve video tra le storie di Instagram. Insomma, che sia un messaggio per far capire che ci sia un riavvicinamento tra i due?…