Ilary Blasi svela senza mezzi termini “Faccio fatica a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi è una nota conduttrice, la quale al momento sembra essere impegnata con l’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 che avrebbe dovuto concludersi nei giorni scorsi ma che ha allungato al durata, proprio come successo con il Grande fratello vip. La moglie di Francesco Totti si è sempre dimostrata ironica, simpatica, solare, dalla battuta pronta ed in alcune circostanze è anche apparsa piuttosto tagliente. Insomma, Ilary nel corso degli anni ha sicuramente trovato il modo di farsi conoscere a 360° dal suo grande pubblico. In questi giorni a parlare è stata proprio la stessa conduttrice che ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni. Ma cosa ha dichiarato?

Ilary Blasi si confessa nel corso di un’intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. In queste settimane è impegnata con il reality L’Isola dei famosi, che sembra stia ottenendo un grandissimo risultato. Ebbene, a parlare è stata la stessa Ilary che ha rilasciato un’interessante intervista parlando proprio di se. “Sembro cinica, ma non è così”, questo quanto dichiarato dalla moglie di Francesco Totti. “A volte sembro troppo cinica, anche davanti a qualcuno che si commuove o si fa male. Non è che non provo emozioni, faccio fatica a manifestarle. E’ una sorta di pudore”. Questo ancora quanto aggiunto dalla Blasi che in genere sembra non riesca a farsi prendere dall’emozione, ma lei rassicura tutti che è soltanto apparenza.

Le parole della conduttrice sulle gaffe

Poi nel corso dell’intervista la conduttrice sembra aver anche parlato delle gaffe che purtroppo di tanto in tanto commette, anche quelle sui social che in alcune occasioni sono diventate virali. “Ormai ho perso ogni credibilità. Sono un pò goffa. Le gaffe le ho sempre fatte. Nella quotidianità quando parlo magari mi sbaglio, sono distratta. Anche a ‘Le Iene’ con Luca e Paolo e al ‘Grande Fratello Vip’ facevo un sacco di errori, chiamavo la gente con nomi diversi. Magari pensano che lo faccia apposta, ma io sono davvero così”.

Il commento sugli opinionisti del programma e poi su Alvin

Poi, la moglie di Francesco Totti ha voluto parlare ancora dei suoi opinionisti ovvero Nicola Savino e Vladimir Luxuria, dicendo “Visto che ci sono loro, li sfrutto. Ormai sono diventati i miei badanti!”. E su Alvin? Si è parlato di un rapporto che si sarebbe incrinato in questi mesi, ma Ilary smentisce.“Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, essendo amici da vent’anni”.