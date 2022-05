Manuel Bortuzzo sorpreso in compagnia di una ragazza, interviene lei e scrive un post al veleno 

0 SHARES Condividi Tweet

Sempre più spesso si sta parlando in queste settimane di Manuel Bortuzzo, l’ex nuotatore che abbiamo imparato a conoscere meglio al Grande fratello vip. Il giovane ha preso parte all’ultima edizione del reality di Canale 5 e sembra che proprio all’interno della casa più spiata d’Italia avesse trovato l’amore. Aveva infatti iniziato una storia d’amore con Lulù Selassiè e sembrava che i due fossero tanto innamorati e destinati a rimanere insieme anche dopo la fine del programma. Purtroppo però le cose non sono andate così ed a distanza di poche settimane dalla fine dei giochi, i due si sono lasciati.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, la fine della loro storia d’amore

In realtà sembra che sia stato proprio Manuel a lasciare Lulù e lo ha fatto attraverso un comunicato che ha diffuso attraverso l’Ansa che ha colpito e lasciato tutti completamente senza parole. “In questo mese, dal termine del Grande Fratello Vip, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non e’ possibile continuare. Da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Grande Fratello Vip rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale“. Queste le parole con cui Manuel ha lasciato Lulù e ha annunciato a tutti la rottura.

Bortuzzo ha una nuova fidanzata che non è la sua ex?

In questi giorni si è detto che Manuel si fosse riavvicinato alla sua ex fidanzata. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni e per questo il gossip era letteralmente impazzito. Eppure le cose non sembrerebbero essere così. Manuel Bortuzzo potrebbe si avere una nuova compagna al suo fianco, ma non si tratterebbe di Federica, ma di un’altra giovane donna. Chi?

Giulia Ramatelli, è lei la nuova fiamma dell’ex gieffino?

La donna in questione si chiamerebbe Giulia Ramatelli e stando ad alcune informazioni potrebbe essere lei la giovane che ha conquistato il cuore dell’ex gieffino. Sembra che dopo la diffusione di queste indiscrezioni, anche la stessa Giulia abbia voluto esprimere il suo punto di vista al riguardo. Sia Giulia che Manuel avrebbero fatto sapere di essere solo amici. “Sapete cos’è l’amicizia? Bene, io e Manuel amici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua. Niente di più! Vivete sereni”. Giulia nel condividere questo messaggio sembra abbia anche condiviso un college di foto che farebbero ben capire quanto i due fossero amici da tanto tempo visto che le foto in questione risalgono a diversi momenti della loro vita, vissuti nel corso di questi anni.