Amici, Serena Carella frecciata al veleno alla Celentano: “In America mi hanno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra gli allievi di Amici 21 che hanno lasciato il segno nei telespettatori vi troviamo sicuramente la bella e brava Serena Carella il cui percorso viene considerato da molti uno dei più belli. All’interno della scuola però si è più volte trovata a scontrarsi con la maestra Alessandra Celentano alla quale nelle ultime ore sembrerebbe aver lanciato una dura frecciata.

Frecciata di Serena Carella alla maestra Celentano?

Serena Carella è stata una delle allieve più amate di Amici 21. La ballerina di modern è stata seguita nel suo percorso dal maestro Raimondo Todaro ma fin dal momento del suo ingresso nella scuola, avvenuto esattamente lo scorso mese di settembre, si è trovata a dover superare alcuni ostacoli. E alcuni di questi portano il nome di una delle insegnanti della scuola ovvero quello della maestra Alessandra Celentano. Quest’ultima in diverse occasioni ha rivolto delle critiche alla ballerina non soltanto per il suo modo di ballare ma anche per il suo fisico. Ed ecco che a distanza di qualche giorno dalla finale la ballerina ha colto l’occasione per lanciare,quella che a molti è sembrata una chiara frecciatina rivolta proprio alla maestra Celentano. “Almeno in America mi hanno apprezzato. Ognuno ha i suoi gusti, non me la sono mai presa più di tanto”, queste le parole espresse dalla ballerina su Whoopse.

L’amore con Albe

All’interno della scuola di Amici la bella Serena ha anche trovato l’amore. La ballerina si è infatti fidanzata con il giovane cantante Albe e la loro storia ancora oggi, lontani dalle telecamere del talent show, continua a gonfie vele. Adesso però i due innamorati si troveranno a dover superare un grande ostacolo ovvero la distanza. E proprio Albe di recente ha rivelato di aver preso non proprio bene la notizia dell’allontanamento della fidanzata. Ma sicuramente troveranno il modo per abbattere tale distanza, anche perchè proprio Serena ha rivelato di non volersi allontanare dal fidanzato.“Spero di stare con lui anche quando vado a New York, di sentirci e vederci perché ho bisogno di una persona come Albe al mio fianco”, queste le parole espresse dalla ballerina.

Le parole della ballerina Serena sul maestro Raimondo Todaro : “E’ felice per me”

Infine Serena ha concluso la sua intervista parlando del maestro Raimondo Todaro e rivelando “Mi ha ringraziato e io ho ringraziato lui per l’opportunità che mi ha dato. E’ felice per me che vado a New York”.