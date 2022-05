Silvio Berlusconi posta una foto con compagna e figlia e il web si scatena con battute al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

La scorsa domenica si è concluso il campionato di calcio di Serie A e a trionfare è stato il Milan. Proprio in seguito alla vittoria dello scudetto sono stati moltissimi i tifosi che sono scesi in Piazza Duomo a festeggiare, e tra coloro che hanno partecipato alla festa del Milan vi troviamo anche Silvio Berlusconi in compagnia di Marta Fascina e della figlia Barbara. La foto ha fatto il giro del web e non sono mancati i commenti ironici da parte degli utenti.

Silvio Berlusconi festeggia il Milan in Piazza Duomo

Una grande festa per festeggiare la vittoria dello scudetto del Milan ha avuto luogo lo scorso lunedì a Milano, ed esattamente in Piazza Duomo. Migliaia i tifosi della squadra rossonera che hanno preso parte alla festa, e tra questi anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in compagnia di Marta Fascina e Barbara Berlusconi. Berlusconi si è nello specifico affacciato dalla bellissima terrazza di un famoso ristorante presente in Piazza Duomo per poter esultare insieme ai tifosi.

Lo scatto condiviso sui social

Il leader di Forza Italia ha condiviso una bellissima fotografia su Twitter in compagnia di due delle donne della sua vita. E alla foto in questione ha aggiunto poche semplici parole, ovvero “Con Marta e Barbara ad attendere la squadra. Che bella festa”. Lo scatto in questione è stato condiviso poco prima dell’arrivo in Piazza dei calciatori del Milan a bordo di un pullman utilizzato per fare una lunga sfilata per le vie di Milano.

L’ironia del popolo del web

In realtà la fotografia condivisa su Twitter da Silvio Berlusconi ha fatto sorridere molte persone, e nello specifico sono stati molti gli utenti che hanno colto l’occasione per fare dell’ironia. Ad esempio vi è stato un utente che ha scritto “C’è più silicone in questa foto che nella corsia di un brico” e poi ancora “Mi consenta ma non capisco chi è la moglie e chi la figlia“. E sempre a proposito dei ritocchi estetici vi è stato anche chi ha scritto “Presidente un aiuto a chi come me non può permettersi la chirurgia estetica. La prego, non appena ritornerà al governo, subito un bonus ‘ritocchino’. Sono anni che sogno un naso decente“. Il leader di Forza Italia non sembrerebbe aver risposto a tale ironia .