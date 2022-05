Oggi è un altro giorno, Paolo Belli scoppia a piangere e Serena Bortone dice: “E’ sempre …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda ieri martedì 24 maggio 2022 sono intervenuti in studio come sempre, diversi ospiti. Tra questi pare ci fosse Paolo Belli, il noto musicista e cantante che da diversi anni è la spalla destra di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Di lui sappiamo tanto da un punto di vista professionale, visto che è stato presente e protagonista di diverse trasmissioni televisive, soprattutto di casa Rai. Ebbene, nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, sembra che Paolo Belli abbia avuto un momento di cedimento. La conduttrice, così, sarebbe corsa in suo soccorso. Ma cosa è accaduto?



Oggi è un altro giorno, ospite in studio da Serena Bortone Paolo Belli

Paolo Belli, il noto musicista e cantante che da diversi anni abbiamo visto al fianco di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, sembra che abbia avuto un crollo emotivo. Ad un certo punto, infatti, sarebbe letteralmente scoppiato a piangere tanto da bloccarsi e non riuscire più a parlare.



Il cantante e musicista ad un certo punto scoppia a piangere

“Mi avete tirato un colpo basso“, avrebbe detto il musicista parlando con la conduttrice e con la redazione in generale. Pare che tutto sia accaduto quando Serena Bortone lo ha invitato a parlare di Fabrizio Frizzi, il noto presentatore e personaggio televisivo che purtroppo ci ha lasciati ormai qualche anno fa. I due erano molto amici ed hanno anche lavorato insieme in diverse occasioni. Ebbene, durante l’intervista e proprio mentre Paolo stava parlando di Fabrizio, ci sarebbe stato un momento di cedimento per lui. “Lui è sempre con me. Non l’ho mai perso”, avrebbe detto Paolo Belli, scoppiando a piangere subito dopo ricordando il suo amico e collaboratore.



La reazione inaspettata della conduttrice, Serena consola Paolo

A quel punto, dopo la reazione di Paolo, la conduttrice si sarebbe alzata a sarebbe andata verso di lui per consolarlo. “E’ sempre bello ma anche difficile parlare degli amici”, avrebbe detto la Bortone parlando con il suo ospite il quale ha confermato il fatto di aver avuto da sempre difficoltà nel raccontare aneddoti e retroscena su Fabrizio Frizzi. “Lui mi ha insegnato di essere sempre gentile, riconoscente verso il pubblico”, questo ancora quanto concluso da Paolo.

…