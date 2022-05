Sonia Bruganelli dopo il “ritocchino” scrive un post, il web la applaude

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli in questi giorni si è sottoposta ad un ritocchino di cui sembra non ne abbia fatto mistero. La moglie di Paolo Bonolis, avrebbe così comunicato a tutti quanti di essersi sottoposta ad una blefaroplatica superiore circa due settimane fa. Sui social avrebbe mostrato il risultato, dopo aver tolto ogni traccia di cerotto e occhiali. Il risultato è stato davvero piuttosto sorprendente. Ma in cosa consiste questo ritocchino?



Sonia Bruganelli si sottopone ad un ritocchino e non lo nasconde

Sonia Bruganelli circa due settimane fa si è sottoposta ad un intervento, ovvero una blefaroplastica. Adesso a distanza di qualche giorno ha voluto mostrare i risultati e lo ha fatto pubblicando una foto sui social. La moglie di Paolo sarebbe piuttosto soddisfatta di questo risultato che è riuscita ad ottenere, ovviamente, grazie al bisturi.



La moglie di Paolo Bonolis, aspetto più giovane e occhi luminosi e splendenti con la blefaroplastica

Da tanto tempo pare che Sonia avesse in mente di fare un ritocchino per sollevare le palpebre, che per via dell’età, erano piuttosto cadenti e così lo ha fatto. Ha eliminato, grazie ai bisturi, la pelle in eccesso e adesso i suoi occhi sono più grandi e ancora più belli. Inoltre, in generale ad averne la meglio è stato il suo viso che ha riacquistato tanta luce e adesso Sonia sembra molto più giovane rispetto a qualche giorno fa. Sonia si è sottoposta così ad un intervento, la blefaroplastica, che si effettua in anestesia locale e dunque soltanto con una sedazione leggera. Ad operarla il famoso Roy De Vita, uno dei chirurghi plastici più famosi del nostro paese, nonché ex compagno di Nancy Brilli.



Sui social l’ex opinionista del Gf vip mostra i risultati dell’intervento

Sui social, così, la moglie di Paolo ha voluto condividere con tutti i suoi follower i risultati di questo intervento, del quale Sonia sembra essere davvero molto soddisfatta. “Scusate la franchezza ma non riesco a farne a meno. #occhi“. Queste le parole scritte dalla Bruganelli che ha anche pubblicato una bellissima foto, un suo primo piano, mettendo in risalto i suoi bellissimi occhi blu. Insomma, Sonia non ha voluto in alcun modo nascondere di essersi sottoposta a questo “ritocchino”, del quale sembra essere molto soddisfatta.