Sonia Bruganelli, frecciata al veleno contro l’Isola dei famosi: “Ci hanno …”

0 SHARES Condividi Tweet

In queste settimane sta andando in onda il reality di Canale 5 L’Isola dei famosi, iniziato subito dopo il Grande fratello vip che quest’anno è durato ben 6 mesi. Sonia Bruganelli, dopo la fine del reality condotto da Alfonso Signorini sembra che si sia dedicata a tanti altri progetti ma soltanto in questi giorni pare sia tornata a parlare. Proprio qualche giorno fa è andata in onda una nuova puntata de I libri di Sonia, su Mediaset Infinity e su tutti i canali Sdl Tv, con diversi ospiti quali Nicola La Gioia, Catena Fiorello e Roberto Cotroneo. Ebbene, nel corso di questa puntata Sonia sembra aver lanciato una stoccata all’Isola dei famosi e alla sua ex compagna d’avventura, ovvero Adriana Volpe. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?



Sonia Bruganelli, la stoccata nei confronti de L’Isola dei famosi

Sonia Bruganelli dopo la fine del Grande fratello vip 6, sembra si sia dedicata a tanti altri progetti. Tra questi, così come aveva anticipato alcuni mesi fa, ci sarebbe la nuova edizione de I libri di Sonia, il programma che è andato per la prima volta in onda su Mediaset Infinity e su tutti i canali di Sdl Tv. La moglie di Paolo Bonolis sembra si sia dedicata anche alla nuova stagione di Avanti un altro ed anche alla rivisitazione di Ciao Darwin. Ad un certo punto, sembra abbia lanciato una stoccata all’Isola dei famosi. La Bruganelli, infatti, parlando dei tanti progetti ai quali sta lavorando, pare abbia annunciato che ci saranno dei personaggi che hanno preso parte all’ultima edizione del Gf vip e nello specifico ci sarebbe un uomo che sarebbe poi il suo preferito.



Poi la frecciatina alla sua ex compagna d’avventura Adriana Volpe

Ad ogni modo, a quel punto la moglie di Paolo avrebbe lanciato una stoccata dicendo “Stop, altrimenti mi rubano anche questo visto i precedenti”. Tutti hanno colto le sue parole come una stoccata al reality di Canale 5 ed effettivamente sembra essere stato proprio così. “L’Isola dei Famosi ci ha svuotato il salottino (di Avanti un Altro, ndr) da Cicciolina a Carmen Di Pietro”. Questo ancora quando aggiunto dalla Bruganelli, che la conosciamo tutti per essere una donna abbastanza schietta e sincera e senza peli sulla lingua. Poi l’ennesima stoccata, questa volta ai danni della sua ex compagna d’avventura Adriana Volpe. Parlando degli opinionisti dell’Isola avrebbe detto “Funzionano benissimo. Io ho una particolare simpatia per Nicola Savino. Una spalla fortissima per Ilary Blasi. Un po’ come lo era Adriana Volpe per Alfonso”. La moglie di Paolo Bonolis parla dei ritocchini Inevitabilmente Sonia sembra aver fatto un accenno al suo intervento di blefaroplastica e pare che non abbia assolutamente mentito al riguardo. “Mi dovrò abbronzare con gli occhiali da sole per evitare cicatrici agli occhi, dovrò corrompere i paparazzi a ritoccare le foto in costume, ma del resto lo faccio da anni”.