Clemente Russo al veleno contro L’Isola: “Fanno vedere solo quello che vogliono loro …”

Nella serata di lunedì è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi e sembra che sia accaduto un pò di tutto. Nelle scorse settimane nel corso di una puntata del reality di Canale 5 sembra che ci sia stato uno scontro piuttosto acceso tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni. Ebbene, le due a distanza di qualche giorno pare che abbiano avuto un altro scontro piuttosto acceso. Questa volta l’opinionista del reality e l’ex naufraga si sono scontrate nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, ovvero il programma di Barbara D’Urso. Ma cosa è accaduto tra le due?



Scontro acceso tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni

Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni sembra che nel corso di una puntata di Pomeriggio 5 si siano scontrate dopo lo scontro avvenuto qualche giorno fa a L’Isola dei famosi. Le due sono state ospiti nel programma di Barbara D’Urso e sembra che la conduttrice abbia fatto di tutto affinché ci fosse un chiarimento. Sarebbe anche intervenuto Clemente Russo, il marito di Laura, che sembra aver precisato di non aver nulla contro l’opinionista del programma ma che solo la moglie ha qualcosa ancora da recriminare a Vladimir.



La moglie di Clemente Russo non si rassegna e non accetta i giudizi dell’opinionista

Nonostante siano trascorsi diversi giorni da quando Laura e Vladimir hanno avuto un pesante scontro, pare che Laura non abbia dimenticato nulla e soprattutto pare che non abbia affatto digerito l’aggettivo “aggressiva” che Vladimir le ha affibbiato. In realtà, è vero che durante il suo percorso sull’Isola, la Maddaloni è stata in diverse occasioni un pò aggressiva, ma solo da un punto di vista verbale. “Donna aggressiva non mi è piaciuto, mi ha etichettato così”, avrebbe detto ancora Laura. Sembra che Vladimir nel corso del suo intervento a Pomeriggio 5 abbia spiegato il mestiere dell’opinionista di un reality show, che è chiamato ad esprimere dei pareri. L’opinionista, avrebbe ancora aggiunto dell’altro parlando con Laura.



A Pomeriggio 5 volano parole molto pesanti, interviene Barbara D’Urso

“Hai avuto un linguaggio aggressivo. Detta proprio tutta hai fatto anche cose che non mi sono piaciute”. Vladimir e Laura pare che abbiano continuato a litigare a Pomeriggio 5 e la moglie di Clemente si sarebbe ancora infervorata dopo aver affrontato il discorso Vaporidis. “Essendo opinionista ho giudicato negativamente il tuo operato. Te ne devi fare una ragione”. Queste ancora le parole di Vladimir che ha cercato così di far capire a Laura che non deve prendersela così tanto, visto che ha fatto solo il suo lavoro. Anche Barbara avrebbe ribadito lo stesso concetto. Clemente poi avrebbe lanciato delle pesanti accuse al reality, dicendo di trasformare ciò che si vede in Italia. “Viene montato il materiale, viene mandato in Italia e si fa vedere quello che si vuole”. Questo ancora quanto aggiunto da Clemente.