Emma Marrone festeggia 38 anni, il post che scrive fa il pieno di like

Quella di ieri, mercoledì 25 maggio 2022, è stata una giornata molto importante per la celebre cantante italiana Emma Marrone che ha festeggiato il suo trentottesimo compleanno. E proprio nel corso di tale giornata l’artista non è riuscita a trattenere le lacrime, e a svelarlo è stata la sua assistente Francesca Savini tramite un video condiviso su Instagram. Ma, quale motivo si nasconde esattamente dietro le lacrime della bellissima oltre che bravissima Emma? Facciamo un po’ di chiarezza.

Emma Marrone in lacrime nel giorno del suo trentottesimo compleanno

Emma Marrone è una delle artiste italiane più amate e seguite non soltanto per il grande talento che la contraddistingue ma anche per la simpatia e l’umiltà che la caratterizzano. Proprio nel giorno del suo trentottesimo compleanno la celebre artista, nota al pubblico grazie alla sua partecipazione al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, ha fatto molta fatica a trattenere le lacrime. Ed infatti in un video condiviso su Instagram dalla sua assistente Francesca Savini la cantante è apparsa in una valle di lacrime. Ma esattamente per quale motivo? In realtà la risposta è molto semplice. A far commuovere Emma è stato infatti un video realizzato per lei da un suo fan club che ha colto l’occasione del compleanno per farle gli auguri e allo stesso tempo ringraziarla di quello che in questi anni è riuscita a donare grazie alla sua musica.

Il commento della cantante sul suo compleanno: “Non me chiedere come ho fatto”

Sono stati moltissimi a voler dedicare alla bravissima Emma un dolce pensiero in occasione del suo compleanno. E la stessa cantante nel corso della giornata ha poi scritto una frase che ha tanto fatto sorridere i suoi fan. “So 38, non me chiedete come ho fatto che non lo so…”, queste nello specifico le parole espresse da Emma sui social. E proprio in occasione di questo giorno così speciale la sua casa è stata addobbata con tanti palloncini gonfiati ad elio.

Il primo regalo mostrato dalla cantante sui social

In ultimo sempre nel giorno del suo compleanno Emma Marrone ha poi condiviso con i suoi followers il primo regalo ricevuto. Stiamo nello specifico parlando di un carrello della spesa extralarge che le è stato regalato proprio dalla stessa Francesca Savini, suo braccio destro ma anche sua cara amica ormai da molti anni.