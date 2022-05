Striscia la Notizia consegna un tapiro ad Ilary Blasi, la sua reazione lascia tutti a bocca aperta: “Vorrei …” 

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Striscia la Notizia è andata in onda nel corso della serata di ieri, mercoledì 25 maggio 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento con il noto TG satirico i telespettatori hanno avuto modo di assistere alla consegna del tapiro d’oro alla celebre conduttrice televisiva italiana Ilary Blasi. Ma,per quale motivo e soprattutto qual è stata la sua reazione?

Striscia la Notizia consegna il tapiro ad Ilary Blasi

Da ormai diverse settimane Ilary Blasi va in onda su Canale 5 con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Proprio nel corso delle varie puntate la celebre conduttrice si è resa protagonista di gaffe e papere di vario tipo a causa delle quali Striscia la Notizia nella serata di ieri le ha consegnato il famosissima tapiro d’oro. Questa è stata infatti la motivazione espressa dall’inviato del noto TG satirico di Canale 5 ovvero Valerio Staffelli che ha nello specifico affermato “Questo premio rappresenta un po’ tutte le gaffe di questa edizione…”.

La reazione di Ilary Blasi

Ma, come ha reagito Ilary Blasi alla consegna del tapiro? In realtà la celebre conduttrice non si è arrabbiata, anzi al contrario dopo aver saputo il motivo per il quale è stata raggiunta dall’ inviato di Striscia la Notizia è scoppiata a ridere. La moglie di Francesco Totti alle parole di Valerio Staffelli ha risposto affermando “Punto ad averne ancora tanti altri…”. E i telespettatori sicuramente non vedono l’ora di assistere a queste nuove gaffe e papere per potersi divertire a prendere in giro la conduttrice.

Il commento della presentatrice sulla presunta crisi con il marito Francesco Totti

Nel corso degli ultimi mesi la conduttrice dell’Isola dei Famosi si è trovata più volte al centro del gossip a causa della sua vita privata. Per diverse settimane, infatti, si è tanto parlato della presunta crisi nel matrimonio con l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Gossip che i diretti interessati hanno provato in tutti i modi a fermare negando di essere in crisi. Ed ecco che proprio nel corso dell’intervista effettuata da Valerio Staffelli non è mancata la domanda su tali gossip a proposito dei quali la stessa Ilary Blasi si è espressa affermando “Era chiacchiericcio, è tutto a posto…”.Ma non è stata questa l’unica volta in cui la Blasi è intervenuta sulla questione. La presentatrice infatti alcune settimane fa ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo. E proprio nel corso di tale intervista ha rivelato di aver sofferto in particolar modo per i figli.