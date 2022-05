Marracash ed Elodie, lui spiega senza mezzi termini: “Il nostro rapporto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da alcuni giorni la celebre cantante Elodie Di Patrizi e il noto rapper italiano Marracash, ovvero Fabio Bartolo Rizzo, sono tornati al centro del gossip. Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni i due, che sono stati fidanzati dal 2019 fino al 2021, si sarebbero riavvicinati molto. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Ad intervenire sulla questione è stato proprio Marracash nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera.

La storia d’amore tra Marracash ed Elodie

Marracash ed Elodie per alcuni anni, esattamente dal 2019 fino al 2021, sono stati una coppia. Lo scorso anno si sono quindi lasciati ma nonostante ciò hanno continuato a mantenere degli ottimi rapporti. Negli ultimi giorni però sono emersi dei nuovi gossip secondo i quali i due artisti non sarebbero più ‘ex’ fidanzati. Si fanno infatti sempre più insistenti le voci di un presunto riavvicinamento tra i due, ed è proprio a proposito di tale riavvicinamento che molti fan hanno iniziato a porsi delle domande. Molti negli ultimi giorni si sono infatti domandati se Elodie Di Patrizi e Fabio Bartolo Rizzo sono tornati ad essere una coppia oppure no. Ma ecco che proprio i diretti interessati in questi giorni hanno deciso di mantenere il silenzio.

La verità di Marracash sulla storia con Elodie

Nelle ultime ore però ad intervenire sulla questione è stato proprio Marracash che nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera ha deciso di rivelare come stanno davvero le cose. “Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”, queste le parole espresse dal noto rapper.

Il dubbio dei fan

Le parole espresse dal rapper Marracash non sono riuscite a soddisfare i dubbi e le curiosità dei fan. Molti di questi infatti non hanno ben capito se il rapporto che lega i due artisti sia semplicemente da considerare un rapporto di rispetto e amicizia oppure se alla base vi è molto altro. Secondo molti i due artisti hanno semplicemente deciso di vivere il loro rapporto in tranquillità lontani dai riflettori. Ma, quale sarà la verità? Al momento conoscerla non sembrerebbe essere possibile ma i diretti interessati potrebbero decidere di far luce sulla questione nel corso delle prossime settimane oppure no. Non ci rimane quindi che attendere.