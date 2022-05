I Fatti Vostri, Alberto Matano ospite a sorpresa lancia una frecciata al veleno contro Giancarlo Magalli: “Erano anni che …”

0 SHARES Condividi Tweet

È stata una grande puntata quella di ieri, mercoledì 25 maggio 2022, de I Fatti Vostri ovvero il programma di Rai Due condotto da Salvo Sottile ed Anna Falchi. Tanti gli ospiti in studio, tra questi anche il famoso conduttore televisivo Alberto Matano che dopo tante promesse è riuscito a mantenere la sua parola. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Alberto Matano ospite di Salvo Sottile e Anna Falchi

In diverse occasioni Salvo Sottile è stato ospite di Alberto Matano nella sua trasmissione, e tutte le volte il conduttore de La Vita in Diretta ha promesso al collega di partecipare ad una puntata del suo programma di Rai 2 ovvero ‘I Fatti Vostri’. Una promessa che Matano ha mantenuto presentandosi a gran sorpresa nel corso della puntata de I Fatti Vostri andata in onda ieri. Ma non solo, Alberto Matano ha avuto anche la possibilità di prendere parte al gioco del porcellino al quale in diverse occasioni aveva rivelato di voler partecipare.

Matano rivela i motivi della sua presenza a I Fatti Vostri

Dopo aver fatto irruzione, a grande sorpresa, all’interno dello studio televisivo di Rai 2 ecco che Alberto Matano è intervenuto rivelando i motivi della sua presenza nel celebre programma condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. “Sono qui in veste non di conduttore ma di portavoce del pubblico. Sono venuto qui oggi per dire che ci avete fatto compagnia, ci avete regalato momenti molti dolci con Anna, avete raccontato quello che accade, le storie di tutti i giorni, la guerra (…) E’ stata una stagione incredibile (…) Comitato quindi complimenti a lei, a tutta la squadra perchè veramente da anni non c’era questo risultato e questo amore del pubblico. Merito vostro”. Queste nello specifico le parole espresse da Alberto Matano che sicuramente hanno reso molto felici entrambi i conduttori de I Fatti Vostri. A non averle gradite, invece, saranno stati sicuramente coloro che prima di Salvo Sottili e Anna Falchi hanno condotto la trasmissione.

Matano e il gioco dei porcellini

In diverse occasioni Alberto Matano aveva rivelato di voler partecipare al gioco dei porcellini, ed ecco che ieri ha avuto la possibilità di farlo. Durante il gioco non sono mancati i momenti di divertimento ma neanche quelli di imbarazzo date le difficoltà incontrate dal conduttore nel comunicare con il concorrente di nome Pasquale.