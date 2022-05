Miriana Trevisan aggredita a Roma, fa una diretta sui social e racconta che …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ davvero incredibile quanto accaduto alla nota showgirl ed ex gieffina Miriana Trevisan che proprio sui social ha raccontato di essere stata aggredita da un passante. Ma esattamente, per quale motivo? Cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Miriana Trevisan aggredita da un passante a Roma

Attraverso un lungo post condiviso sui social l’ex concorrente del GF Vip 6 ovvero Miriana Trevisan ha raccontato ai suoi followers di essere stata aggredita a Roma da un passante. Nello specifico secondo quanto rivelato dalla showgirl qualcuno sembrerebbe averle lanciato delle bottiglie. “Ciao ragazzi faccio questa diretta perché siamo appena stati aggrediti, io e Alessandro, ci hanno tirato delle bottiglie. Ci trovavamo in un parco. Adesso io voglio cercare di beccarlo questo”,queste esattamente le sue parole. La donna quindi nel momento in cui è stata aggredita si trovava in compagnia del migliore amico Alessandro per la realizzazione di alcune fotografie. Ad un certo punto un uomo sembrerebbe essersi rivolto alla Trevisan utilizzando delle parole poco carine e poco dopo sarebbe poi passato ai fatti lanciando contro quest’ultima delle bottiglie.

Il racconto social dell’ex gieffina

L’ex moglie di Pago, considerata una delle grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello vip, ha poi proseguito il suo racconto social rivelando “Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha scaraventato un bidone con delle bottiglie, che ci ha tirato addosso, minacciandoci di andarcene. Ovviamente puzzava di alcol, era con una bicicletta ed era completamente imbrattato sporco. Mi ha detto cose in inglese che non voglio ripetere e che hanno a che fare con il mio c…o. C’erano anche delle ragazze che praticavano sport. Siamo in un parco e vi mando la zona dove siamo. Ma vi rendete conto cosa succede qui la mattina?”. Quello fatto da Miriana Trevisan è stato quindi un lungo e sorprendente racconto che ha lasciato senza parole davvero moltissime persone. L’ex gieffina ha voluto precisare che il tutto è accaduto alle 11 del mattino e ha poi voluto sottolineare di aver avuto tanto paura che l’uomo in questione volesse tagliarla con del vetro.

La denuncia sulla città di Roma

La nota showgirl ha poi proseguito il suo sfogo facendo una denuncia di quelle che sono le condizioni in cui ad oggi si trova la città di Roma. E nello specifico a tal proposito ha affermato “Questa è Roma, alle 11 del mattino. Adesso voglio trovarlo, sono nera. Voglio trovarlo, sono arrabbiata. Voglio farlo vedere, mostrarlo. Non so se chiamare la Polizia, perché siamo scappati. C’erano anche dei bambini e si sono spaventati tutti”. Le sue parole hanno stupito davvero tutti i suoi fan, ma ancor di più a stupire è stata la decisione della showgirl di rimuovere l’intero sfogo dai social alcune ore dopo. In molti si sono chiesti il motivo di questo suo gesto, ma al momento non sembrerebbe essere arrivato alcun chiarimento.