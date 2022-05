Uomini e Donne, Ida Platano si scontra con Riccardo e sta male, Maria De Filippi durissima: “Si sta sentendo male …”, paura in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Si sono vissuti attimi di forte tensione a Uomini e Donne, il noto e popolare programma di Maria De Filippi. Sembra che nel corso della puntata Ida Platano abbia avuto ancora un confronto piuttosto acceso con Riccardo Guarnieri e sembra che sia accaduto praticamente di tutto. La dama se la sarebbe presa con l’ex fidanzato e pare che lo abbia accusato di non aver rispetto per lui. Un confronto piuttosto acceso in seguito al quale la dama sembra aver avuto un malore. Fortunatamente è intervenuta la padrona di casa, ovvero Maria De Filippi che ha tentato di riportare la calma all’interno dello studio.



Uomini e Donne, tensione in studio per un forte litigio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

“Non sta bene se trema così, è dettato dalla rabbia e dal nervosismo, lei si sente ferita e usata“. Questo quanto dichiarato dalla conduttrice, parlando di Ida e invitandola così a calmarsi e le avrebbe anche offerto un bicchiere d’acqua. In questi giorni sembra che Ida abbia tentato di ricostruire un rapporto con il suo ex fidanzato, ma purtroppo non ci sarebbe stato alcun esito positivo. “Vergognati per quello che mi hai detto, al telefono mi hai detto non me ne frega dei tuoi sentimenti, tu non senti niente. Mi volevi fare impazzire, non ci arrivi”. Questo quanto dichiarato ancora dalla parrucchiera che ha attaccato così il suo ex compagno.



Ida, il malore in studio

“Sono sereno perchè so quello che voglio, non devo correre dietro a nessuno, una cena non può cancellare tutto. Te l’ho detto lunedì mattina che non ci sono le basi per continuare”, ha replicato il cavaliere. A quel punto sarebbe intervenuta anche la nota opinionista, Tina Cipollari che ha chiamato da parte Ida e si è scagliata contro Riccardo.



Il duro attacco di Tina Cipollari nei confronti del cavaliere

“Sei un farabutto, conoscendo un po’ il carattere di questa donna, ma per quale motivo ti sei messo a piangere, io quel giorno non ero presente, una donna che ha ancora dei sentimenti nei tuoi confronti, l’hai stuzzicata in mille modi“. Queste le parole di Tina che non si è risparmiata per niente ed ha accusato Riccardo utilizzando delle parole abbastanza dure. Come andrà a finire tra i due? Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio che cosa sta accadendo tra i due.