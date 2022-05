Valerio Scanu, decide di svelare su Maria De Filippi: “Urlò al telefono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Valerio Scanu è un noto cantante, il quale come tutti sappiamo, è stato uno degli alunni della scuola più ambita d’Italia ovvero Amici di Maria De Filippi. In questo contesto sicuramente ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico che lo ha acclamato e seguito anche negli anni successivi. Tanto il successo ottenuto dopo Amici, visto che l’anno successivo ha anche preso parte al Festival di Sanremo vincendo la competizione canora più importante d’Italia con il brano intitolato “Per tutte le volte che”. In questi giorni sembra che il cantante sardo abbia rilasciato un’intervista, svelando anche alcuni aneddoti relativi al rapporto con Maria De Filippi. Ma cosa ha dichiarato Scanu?



Valerio Scanu, il grande successo dopo la partecipazione ad Amici

Valerio Scanu, come abbiamo già avuto modo di vedere, è un noto cantante classe 1990 il quale ha vinto il Festival di Sanremo nel lontano 2010. E’ stato uno dei principali talenti di Amici di Maria De Filippi, avendo preso parte nel 2008, piazzandosi al secondo posto. Dopo la sua esperienza davvero molto fortunata ed importante al Festival di Sanremo sembra che Valerio abbia prodotto diversi album musicali e poi nel 2016 ha deciso di prendere parte ancora una volta al Festival con un brano intitolato Finalmente piove, scritto per lui da Fabrizio Moro. Quella esperienza però non andò molto bene, visto che Valerio non riuscì ad andare oltre il 13esimo posto.



Amici, Festival di Sanremo, Isola dei famosi e tanto altro

Nel 2018, poi ha pubblicato un altro album, il settimo, intitolato Dieci il quale sembra abbia avuto un grande successo. Si è anche dedicato alla tv ed ha preso parte a diversi reality, uno tra tutti l’Isola dei famosi nel 2015 e poi anche a Tale e quale show nel 2015. Ed ancora ha avuto anche un’esperienza come conduttore ma dietro le quinte a Ballando con le stelle ed ha preso parte anche all’altro programma di Milly Carlucci ovvero Il cantante mascherato. Insomma, in tutti questi anni ne ha fatto di strada Valerio.



Il cantante e le parole di stima per Maria De Filippi

Nel corso di un’intervista, pare che Valerio abbia parlato del suo rapporto con Maria De Filippi che di fatto l’ha lanciato nel mondo della musica. “Una lavoratrice indefessa, una professionista immensa che, quando ho vinto Sanremo, quasi urlò al telefono per congratularsi con me”. Queste le parole di Scanu parlando della conduttrice. Ad ogni modo, in questi anni il cantante sembra aver anche pronunciato delle parole poco carine nei confronti della moglie di Maurizio Costanzo. Secondo quanto raccontato dallo stesso, pare che Maria gli avesse promesso una partecipazione fissa al Serale di Amici negli anni successivi, cosa che non è mai avvenuta.



L’aneddoto su Maria e le parole di stizza

“Non che mi aspettassi un ufficio di collocamento, però illudere è un’altra faccenda. Magari sarebbe stato tutto più facile se effettivamente fossi rimasto una creatura di Zia Mary, ma la verità è che la libertà non ha prezzo. Sono io il garante tanto dei miei successi quanto dei miei fallimenti, nessun altro”. Queste le parole dichiarate da Valerio che sicuramente non ha preso bene questa “mancanza” da parte della De Filippi.