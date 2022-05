Samuel Peron distrutto: “Ora voglio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Samuel Peron è un noto ballerino, il quale in quest’ultimo periodo purtroppo si è trovata ad affrontare un grave lutto familiare. È venuta a mancare infatti la sua mamma, ovvero la signora Gianna. A darne l’annuncio è stata Serena Bortone. Sappiamo bene che il noto maestro di ballo di Ballando con le stelle da diverso tempo ormai fa parte del cast di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Ebbene, quest’ultima durante una puntata del suo programma sembra aver annunciato proprio la morte della signora Gianna. La conduttrice avrebbe anche avvisato i telespettatori del fatto che Samuel sarebbe rimasto assente per diversi giorni. Poi il ritorno del ballerino nel salotto di Oggi è un altro giorno e pare che in quell’occasione la conduttrice abbia manifestato il suo affetto e la sua vicinanza.

Samuel Peron parla del grave lutto subito e mostra il suo dolore

A distanza di qualche giorno, è stato lo stesso Samuel a rompere il silenzio ed ha concesso un’intervista molto interessante a Di Più Tv. Sembra che nel corso di questa intervista, Samuel abbia rivelato che cosa gli manca più della sua mamma e quanto stia soffrendo per la morte della persona più importante della sua vita. “Ho il cuore straziato, mia mamma non c’è più. Quello che provo è qualcosa di terribile, mi manca tutto di lei. Ce la sto mettendo tutta per andare avanti”. Queste le parole dichiarate da Samuel Peron.

La morte della madre, le parole di Samuel

La donna è morta il 13 marzo dopo aver lottato per diverso tempo contro una malattia che purtroppo l’ha portata via in poche settimane. Nel corso di questa intervista Samuel, ovviamente ha voluto confessare quanto sia stato doloroso perdere la sua mamma ma ha voluto anche ricordarla, descrivendola in modo piuttosto commovente.

I ringraziamenti di Samuel per la sua mamma

“Era affabile, una donna sempre positiva, aveva tanta grinta. E’ grazie a lei se sono stato capace di trovare la mia strada. Adesso voglio ricordarla senza tristezza”. Questo quanto dichiarato da Samuel, ovviamente con grande commozione. Poi sul finire dell’intervista, Peron sembra che abbia voluto sottolineare come debba ringraziare la madre se oggi è quello che è ed è soprattutto un grande ballerino.“Da piccolo ero timidissimo, e fu lei a pensare che il ballo potesse aiutarmi a uscire dal mio guscio, a socializzare. Mi ha iscritto ad un corso di danza, sperando che potesse aiutarmi a sciogliermi. Poi mi ha spinto a seguire questa passione. E ora voglio continuare a renderla ancora orgogliosa.”

