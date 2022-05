Verissimo, Bianca Guaccero lascia senza parole la Toffanin “Non riesco …”

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero è una nota conduttrice televisiva, la quale da un po’ di tempo a questa parte è al timone di una trasmissione intitolata Detto fatto, che va in onda su Rai 2. Ebbene, sembra poco che qualche settimana fa la stessa abbia annunciato il fatto che dalla prossima stagione non sarà più al timone di questa trasmissione. Non si conosce il motivo per cui la conduttrice dopo tanti anni abbia deciso di lasciare la trasmissione Rai, ma qualcosa riguarda i suoi progetti futuri sembra averlo detto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Bianca Guaccero ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin

Bianca Guaccero non andava ospite nello studio di Verissimo da circa 10 anni e adesso l’ex conduttrice di Detto Fatto è tornata a parlare da Silvia Toffanin e si è raccontata. Tanti argomenti da lei toccati e nello specifico pare che abbia parlato tanto della sua vita privata e della separazione anche dal suo ex marito, avvenuta quando la figlia era molto piccola ed aveva circa 3 anni.

La fine della storia con l’ex marito, la separazione

La Guaccero avrebbe sottolineato come sia lei che l’ex marito abbiano tentato in tutti i modi di salvaguardare la bambina cercando di darle meno dolore possibile per la fine di questa relazione. Proprio parlando di questo la conduttrice ha voluto parlare della sua infanzia ricordando alcuni momenti trascorsi insieme ai suoi genitori o anche al suo fratello.“Pensare che mia figlia non avrà quei ricordi è la cosa che più non riesco a superare”, ha dichiarato la Guaccero.

Lo sfogo della conduttrice contro i giornalisti, ecco il suo pensiero al riguardo

Sempre nel corso di questa intervista poi Silvia Toffanin in qualche modo sembra aver ricordato quando un po’ di tempo fa Bianca Guaccero ha avuto uno sfogo piuttosto importante contro i giornalisti e le fake news che sistematicamente vengono pubblicate su di lei, così come su altri personaggi televisivi. L‘ex conduttrice di Detto Fatto ha sottolineato ancora una volta e ribadito il suo concetto. Pare abbia voluto dire di non avercela con i giornalisti seri, ovvero quelli che raccontano le cose per come effettivamente sono, ma con quelli del web che molto spesso da alcune frasi dichiarate creano un articolo pieno di inesattezze e talvolta anche notizie inventate. “Vengono creati titoli sensazionalistici e storie che non esistono. Si fa a gare a chi fa il titolo più altisonante per avere il clic in più, un guadagno, ma si fa sulla vita degli altri”. Questo è ancora le parole della Guaccero.

La sorpresa della figlia

Sempre durante l’intervista a Verissimo pare che la Guaccero abbia ricevuto una sorpresa bellissima, ovvero un video della sua bambina che ha voluto dedicarle delle parole bellissime.

