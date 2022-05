Mara Venier lascia tutti a bocca aperta: “Io non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier è una conduttrice di grande successo la quale sicuramente da diverso tempo tiene tutti in apprensione riguardo il suo futuro lavorativo e professionale. Soltanto qualche mese fa, pare che Mara avesse fatto intendere di essere pronta a lasciare Domenica in. Nello specifico pare che la conduttrice avesse fatto ben intendere di voler andare in pensione e quindi ritirarsi dalle scene. I telespettatori pare che non avessero preso molto bene questa notizia ma adesso potranno sicuramente tirare un sospiro di sollievo. È stato proprio nel corso di una delle ultime puntate di Domenica in che Mara Venier ha dato improvvisamente una notizia dicendo di non essere ancora pronta per la pensione.

Mara Venier a Domenica In show la confessione che ha spiazzato tutti

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare sembra proprio che Mara Venier abbia annunciato in queste ore la volontà di voler continuare ancora per un altro anno sicuramente a condurre Domenica In. “Io in pensione non ci vado“, queste le parole della nota Mara Venier che ha così colto di sorpresa tutti i fan che erano rimasti parecchio male dalla decisione presa un po’ di mesi fa dalla zia nazionale. Era stata proprio la stessa Mara Venier diversi mesi va ad annunciare la volontà di voler lasciare il timone di Domenica in e andare finalmente in pensione.

“Io in pensione non ci vado “, Mara non vuole più lasciare Domenica in

A quanto pare però Mara ha deciso di fare dietrofront e ancora per un altro anno sicuramente resterà al timone di Domenica in che si conferma essere una delle trasmissioni più amate dai telespettatori italiani che la seguono sempre con tanto affetto.

Mara pronta a battere il record di Pippo Baudo

Il prossimo anno per Mara Venier sarà la sua quattordicesima volta in cui sarà al timone di Domenica in e batterà così il record di Pippo Baudo che è rimasto a 13. Questa La decisione quindi che la zia Nazionale ha reso nota in prima serata lo scorso venerdì 27 Maggio quando è andata in onda una puntata speciale di Domenica In. I programmi in cui Mara è al timone rappresentano una vera e propria certezza e sono in tanti a seguirla. Mara è infatti molto amata non soltanto dai telespettatori ma anche dai colleghi e noti personaggi della televisione e dello spettacolo.

