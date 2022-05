Paola Ferrari allontanata da Rai Sport, senza freni dice: “Preferisco …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti conoscono Paola Ferrari ovvero la celebre giornalista sportiva che proprio di recente è stata allontanata da Rai Sport. La conduttrice negli ultimi giorni ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo nel corso della quale ha parlato proprio di quanto accaduto nella sua carriera facendo anche delle particolari rivelazioni sui figli. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Paola Ferrari intervistata dal settimanale Nuovo

Per anni Paola Ferrari ha intrattenuto il pubblico conducendo programmi legati al mondo dello sport, e più nello specifico al mondo del calcio. Di recente però la giornalista è stata allontanata da Rai Sport e della questione si è tanto parlato nel corso degli ultimi mesi. Paola Ferrari è intervenuta per la prima volta sulla questione nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo rivelando di essere davvero dispiaciuta per quanto accaduto . “La cosa mi ha molto amareggiata, ma preferisco al momento non entrare nei particolari…”, queste esattamente le parole espresse dalla celebre conduttrice televisiva che ha scelto di non entrare nel dettaglio della questione rivelando che sicuramente in futuro ci sarà l’occasione per poter spiegare più nel dettaglio quanto successo.

La rivelazione sui figli

Paola Ferrari ha poi proseguito l’intervista rivelando in che modo i figli hanno reagito al suo allontanamento da Rai Sport. Stando a quanto dichiarato dalla conduttrice la vicenda non è stata accolta bene dai figli che sembrerebbero essersi davvero tanto arrabbiati. “I miei ragazzi si sono arrabbiati tantissimo e credo che ci siano rimasti addirittura peggio di me…”, queste esattamente le parole espresse dalla Ferrari che ha poi aggiunto “Mi sono emozionata nel vedere con quanto amore i miei figli si siano schierati dalla mia parte…”.

La nuova proposta lavorativa da parte della Rai

E proprio la Rai sembrerebbe aver fatto alla conduttrice una nuova proposta lavorativa. Stando a quanto dichiarato da Paola Ferrari la RAI le avrebbe proposto la conduzione di un programma in onda la domenica pomeriggio su Rai 2. Una proposta che la conduttrice non sembrerebbe aver ancora accettato. E a proposito della quale si è espressa affermando “Ci devo ancora riflettere…Dire che vorrei replicare quella trasmissione sarebbe presuntuoso da parte mia…”. In molti si stanno quindi domandando se sarà possibile tornare a vedere in televisione, ed esattamente sulla Rai, Paola Ferrari oppure no. Una domanda alla quale al momento non sembrerebbe essere possibile dare una risposta.