Amici, Matilde Brandi diretta con Maria De Filippi: “Io sono …”

Sono trascorse poche settimane, circa due, da quando su Canale 5 è stata trasmessa la puntata finale del noto talent show Amici di Maria De Filippi. Nonostante ciò tra non molto si inizierà a programmare la nuova stagione. Ed ecco che a tal proposito è possibile dire che vi è stata una nota ballerina che sembrerebbe essersi proposta come nuova insegnante di danza della scuola, ma non solo. Di chi stiamo parlando? Della bellissima Matilde Brandi che nel corso di una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv ha lanciato un appello alla conduttrice del talent. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

L’appello di Matilde Brandi a Maria De Filippi

Ogni nuova edizione di Amici porta con se delle novità. Ad esempio molte di queste riguardano il corpo docenti che nonostante le conferme tende anche a rinnovarsi. Tra le domande che i telespettatori sono soliti porsi prima dell’inizio della nuova edizione ecco che ve ne sono alcune che riguardano proprio i docenti della scuola. E a tal proposito è possibile dire che una nota ballerina italiana nel corso di una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv ha colto l’occasione per lanciare un vero e proprio appello a Maria De Filippi. Stiamo parlando della bellissima Matilde Brandi che ha nello specifico affermato “Se le servisse un nuovo giudice o una nuova prof per la prossima edizione io sono a sua disposizione”.

Matilde Brandi grande fan di Amici

Nel corso della stessa intervista Matilde Brandi ha poi colto l’occasione per rivelare di essere, da sempre, una vera grande fan di Amici. Tanto da non aver mai perso nemmeno una puntata. E nello specifico queste le sue parole “Sono una fedelissima sin dalla prima edizione. Non mi sono mai persa una puntata”. Matilde Brandi inoltre ha ringraziato la De Filippi e Amici perché proprio grazie al famoso talent show di Canale 5 i giovani sono tornati a fare ingresso nelle scuole di danza.

L’insegnante preferita di Matilde Brandi

Ma, chi saranno i professori ai quali verrà affidato il compito di istruire i nuovi alunni che prenderanno parte ad Amici 22? In realtà al momento la risposta a tale domanda non sembrerebbe essere chiara. Matilde Brando, nonostante la sua personalità somigli molto a quella di un’altra celebre insegnante di Amici ovvero Lorella Cuccarini, ha rivelato di avere una preferita tra le insegnanti di danza. E nello specifico la sua preferita è proprio Alessandra Celentano.