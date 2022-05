Tv Talk, Mara Maionchi lascia tutti senza parole: “Quando mi sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Maionchi non è semplicemente una produttrice discografica e un personaggio televisivo ma è una donna che con la sua simpatia, grinta ed ironia è in grado di entrare nel cuore di qualsiasi persona. Proprio perché considerata una persona grintosa e piena di vita ecco che le parole espresse nel corso dell’intervista rilasciata a Massimo Bernardini a Tv Talk hanno spiazzato un po’ tutti .Ma, come mai?

La rivelazione di Mara Maionchi: “Mi è venuto un esaurimento nervoso”

Una lunga e particolare intervista è stata quella rilasciata da Mara Maionchi a Massimo Bernardini nel programma Tv Talk. Nel corso di tale intervista la celebre produttrice musicale, che in televisione si mostra sempre molto grintosa e piena di vita, ha fatto una rivelazione sulla sua vita privata che ha spiazzato un po’ tutti. Nello specifico la Maionchi ha raccontato senza alcun problema di avere avuto un esaurimento nervoso. “Quando mi sono avvicinata agli 80 anni ho avuto un momento di smarrimento e mi sono un po’ lasciata andare”, queste nello specifico le parole espresse dalla celebre produttrice musicale che ha poi continuato affermando “Mi è venuto un esaurimento nervoso perché la morte era dentro l’angolo… beh da quando faccio l’imbecille in giro almeno questa cosa me lo sono curata.”

Il commento sulla nuova edizione di XFactor

Nel corso della stessa intervista Mara Maionchi ha dato spazio anche ad altri argomenti e nello specifico non ha perso l’occasione per commentare la nuova edizione di XFactor. E nello specifico si è espressa sia sul conduttore sia sui nuovi giudici. A proposito di Francesca Michielin che per la prima volta condurrà il celebre talent musicale ha affermato “Il conduttore è una cosa a se stante, non è un giudice che deve esprimere un parere e secondo me può farlo molto bene.” A proposito dei giudici ha invece espresso delle belle parole su Dargen D’Amico e Fedez mentre invece a proposito di Ambra Angiolini ha rivelato “Ambra non so dirti come è messa a livello musicale ma è una persona intelligente.”

Mara Maionchi su Real Time con Orietta Berti e Sandra Milo

La nota produttrice musicale ha poi concluso la sua intervista a Tv Talk precisando “La vita non è finita a 80 anni” . Ed infatti la Maionchi molto presto sarà in televisione con Orietta Berti e Sandra Milo in un nuovo programma di Real Time intitolato ‘Quelle brave ragazze’.