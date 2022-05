Gianluca Vacchi nella bufera dopo le accuse dell’ex colf e lui sui social decide di …

0 SHARES Condividi Tweet

È finito al centro di una grossa polemica, o meglio di un grosso scandalo, il noto imprenditore Gianluca Vacchi in seguito alla denuncia sporta nei suoi confronti da una vecchia collaboratrice domestica. Polemica alla quale l’imprenditore non sembrerebbe aver risposto decidendo quindi di non intervenire pubblicamente sulla questione. Allo stesso tempo però Vacchi ha condiviso sui social i numerosi messaggi di affetto e stima ricevuti da parte dei fan.

Gianluca Vacchi al centro della polemica

Quello che doveva essere un momento d’oro per Gianluca Vacchi si sta rivelando in realtà tutt’altro. Il noto imprenditore Bolognese è stato ospite di Mara Venier nella trasmissione Domenica In la scorsa domenica, e proprio nel corso di tale intervista oltre ad aver parlato della sua famiglia, ed in modo particolare della compagna e della figlia, ha anche parlato del suo nuovo documentario intitolato Mucho Mas pubblicato su Prime Video lo scorso 25 Maggio. Negli ultimi giorni però si sta tanto parlando delle dichiarazioni rilasciate da una vecchia collaboratrice domestica che sembrerebbe aver deciso di fare causa a Gianluca Vacchi. Una denuncia che risale a qualche mese fa ma che è stata resa nota negli ultimi giorni facendo finire l’imprenditore al centro di un vero e proprio scandalo. L’ex dipendente di Vacchi sembrerebbe aver affermato di non aver ricevuto alcuni straordinari e alcuni TFR non pagati per un totale di circa 70,000 euro.

I commenti sui social

Gianluca Vacchi ha deciso di non commentare pubblicamente la vicenda, ma al contrario nelle scorse ore ha deciso di condividere i numerosi messaggi di affetto ricevuti da parte dei followers. “Credo che lei abbia da insegnare a tanti, mi ci rivedo in lei anche se non ho avuto le sue capacità”, “Ti chiedo scusa per averi giudicato superficialemente, ho appena finito di vedere la puntata sulla tua vita e mi sono commossa” e ancora “Grazie per avermi ricordato che nessuno deve permettersi di dirmi a che altezza devo volare”. Sono stati questi alcuni dei messaggi ricevuti da Gianluca Vacchi e che quest’ultimo ha deciso di condividere con i suoi fan attraverso i social.

Gianluca Vacchi ringrazia i fan: “Non è mai troppo tardi…”

Gianluca Vacchi oltre ad aver condiviso alcuni dei messaggi ricevuti ha poi scritto poche parole per ringraziare i suoi fan per l’affetto dimostrato. “Non è mai troppo tardi per cambiare idea. Vi ringrazio dell’affetto”, queste esattamente le sue parole. L’imprenditore quindi ha deciso di concentrarsi solamente sulla promozione del suo documentario non lasciando spazio alle polemiche.