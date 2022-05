Isola dei Famosi, Alex Belli una furia contro Nicolas Vaporidis e il web lo travolge di critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda nella serata di venerdì 27 maggio 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scontro tra il naufrago Nicolas Vaporidis e l’ex gieffina Delia Duran. Ed ecco che nella giornata di ieri ad intervenire sulla questione, ed in particolar modo sul modo in cui Vaporidis si è espresso nei confronti di Lory Del Santo, è stato Alex Belli.

Lo scontro in diretta tra Nicolas Vaporidis e Delia Duran

All’Isola dei Famosi ogni occasione è quella buona per discutere. Ed infatti proprio nel corso della puntata andata in onda lo scorso venerdì 27 Maggio i telespettatori hanno avuto l’occasione di assistere ad uno scontro a distanza tra Nicolas Vaporidis, attualmente naufrago in Honduras, e Delia Duran presente invece all’interno dello studio televisivo. Proprio la Duran ha colto l’occasione per difendere la sua amica Lory Del Santo scagliandosi contro il noto attore per il modo in cui sembrerebbe essersi rivolto all’attrice. Vaporidis però di fronte alle accuse mosse nei suoi confronti dalla Duran non è rimasto in silenzio, anzi al contrario ha così replicato “Dovresti guardare meglio il programma e cercare di valutare un pochino meglio i punti di vista delle persone. Ciao bella!”.

Alex Belli contro in naufrago

Oltre a Delia Duran ecco che a scagliarsi contro Nicolas Vaporidis nelle ultime ore è stato anche Alex Belli. Il noto attore ed ex concorrente del GF vip 6 è intervenuto sulla questione scrivendo un post su Twitter e scagliandosi contro il collega. “Preferisco non mangiare anziché stare al gioco di questa buffona”. Questa è la frase pronunciata da Vaporidis contro Lory Del Santo contestata sia da Delia Duran sia da Alex Belli . E proprio quest’ultimo in riferimento a tale frase si è espresso rivolgendo delle dure accuse a Vaporidis. “Questo è l’uomo che usa parole come buffona verso una Donna che ha vissuto una vita incredibile piena di alti e bassi, che il caro Nicolas non immagina nemmeno! Perciò sciacquati la bocca Man prima di parlare di Lory Del Santo che ne devi fare ancora di strada!”, queste esattamente le parole scritte su Twitter da Alex Belli.

I commenti contro Alex Belli su Twitter

In realtà quanto affermato da Alex Belli non è piaciuto a molte persone, ed infatti sono stati tanti gli utenti che su Twitter si sono scagliati contro l’ex gieffino. Ad esempio vi è stato chi ha commentato affermando “Con che coraggio, dopo tutto quello che hai detto contro la Caldonazzo e fatto a discapito di tua “moglie” e di un’altra donna, a riprendere chi ha giustamente replicato ad un’offesa. Se c’è uno che si deve vergognare non è Nicolas” e poi ancora “Si commenta il concorrente, non la persona. Nicolas critica il modo di giocare di Lory, tu l’uomo. Forse non è lui a doversi sciacquare la bocca prima di parlare”.