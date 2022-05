Sabrina Salerno svela il segreto della sua perfetta forma fisica: “Quattro volte a settimana …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Salerno, la showgirl e cantante più amata di sempre sembra che all’età di 54 anni sfoggi ancora una forma fisica smagliante. Nonostante abbia superato già da tempo i 50 anni, la nota showgirl sembra che non abbia proprio nulla da invidiare alle 20enni. Nel corso di una recente intervista che ha rilasciato a Gente, Sabrina Salerno sembra aver svelato qual è il suo segreto di bellezza, che pare sia frutto di una sana alimentazione e tanto sport. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio la nota showgirl e cantante?

Sabrina Salerno, il segreto della sua splendida forma fisica

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la nota cantante e showgirl sembra sfoggiare un fisico davvero perfetto nonostante abbia compiuto 54 anni. In diversi scatti, pubblicati sul suo profilo Instagram, sembra che Sabrina abbia messo in mostra il suo bellissimo fisico. Ma come fa a rimanere in forma? Nel corso di un’intervista che la stessa ha rilasciato a Gente, sembra aver confessato come fa a mantenere questo fisico così perfetto.

Rigore a tavola e sport almeno 4 volte alla settimana

“Mi alleno anche quattro volte a settimana. Il Dna con me è stato generoso e io lo ricambio con equilibrio e impegno per mantenere il mio benessere. Non amo le esagerazioni, da quando ho 25 anni sto attenta a tavola, ma senza assilli. Ho la fortuna di non andare pazza per i dolci, quindi me ne privo senza fatica. In compenso, quando lo desidero, mi concedo piccoli peccati di gola e un bel bicchiere di vino. Quando aspettavo mio figlio ho preso 30 chili, ma ero così felice che non badavo all’ago della bilancia. Dopo sei mesi dal parto, con gioia e stupore, sono rientrata nella 40”. Questo nello specifico quanto raccontato da Sabrina Salerno.

Le parole della cantante e showgirl

Sempre nel corso della stessa intervista, pare che la showgirl abbia anche ammesso di essere vanitosa. “Vanitosissima. Mi guardo, mi riguardo, mi curo tanto, ma ho un forte senso del pudore, non amo ostentare. Nella vita privata non faccio topless, nemmeno in barca con gli amici, per una forma di rispetto. Nel lavoro, invece, la vedo con un’ottica diversa”. Ma la shwogirl è andata avanti parlando anche di tanto altro e nello specifico sembra abbia confessato come ha vissuto la sua adolescenza. “Ero molto timida e insicura. Mi trovavo mille difetti, mi specchiavo e mi vedevo tanta, per via del seno prosperoso, anche se ero magrissima, e quindi cercavo di coprirmi, camuffarmi. Di indole, mi sono sempre sentita più un maschiaccio che femminile come mi vedevano gli altri. Non avevo la percezione netta di come in effetti ero”.