Mara Venier ospita Alessia Marcuzzi che svela: “Mara mi ha detto che mi avrebbe …”, in studio restano tutti senza parole

Ieri, venerdì 27 maggio 2022 è andata in onda su Rai 1 una puntata di Domenica in show con al timone sempre lei, Mara Venier. Nel corso della prima parte del programma, sembra che la Zia Mara sia stata affiancata da Alessia Marcuzzi la conduttrice che sembra essere tornata in televisione dopo diversi mesi di stop. Era stata la stessa Alessia ad annunciare il suo ritiro dalle scene la scorsa estate e nonostante i tanti rumors, pare che Alessia sia effettivamente rimasta lontana dalla tv per diverso tempo. Ieri sera, ha fatto così la sua comparsa in televisione e lo ha fatto nel programma di Mara Venier dove ha rilasciato un’intervista molto interessante. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la conduttrice?

Mara Venier a Domenica In show ospita Alessia Marcuzzi

Mara Venier nel corso della puntata speciale di Domenica in show, andata in onda ieri venerdì 27 maggio 2022 sembra aver ospitato la conduttrice Mediaset per eccellenza. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi la quale si è concessa un’intervista molto interessante, parlando ed affrontando diversi temi. Tra le tante cose, pare che la conduttrice abbia parlato proprio del rapporto che la lega alla Venier e lo ha fatto raccontando a tutti un aneddoto.

La Marcuzzi e l’aneddoto su Mara Venier, tutti ridono

“Mi avevano offerto un programma che non volevo fare. Mara mi ha detto che se non lo avessi fatto, mi avrebbe dato due calci in cu**…”. Nel sentire queste parole, pare che tutti i presenti siano rimasti ovviamente senza parole e siano scoppiati tutti a ridere.”E’ vero, le ho detto che se avesse detto no anche a quel programma, che era davvero molto carino, sarei andata a casa e l’avrei presa a calci in cu**. Queste le parole della Venier che ha così confermato quanto appena raccontato dalla Marcuzzi. Quest’ultima, poi, nel corso dell’intervista sembra aver ovviamente parlato e argomentato la sua decisione di voler lasciare il piccolo schermo, almeno per un pò di tempo.

La conduttrice di casa Mediaset parla della decisione di allontanarsi dalla tv “Mi ha fatto bene […] Sono una donna fortunata, posso permettermelo”. Queste le parole della Marcuzzi che ha poi sottolineato il fatto di aver comunque lavorato per tantissimi anni senza mai fermarsi e di essere poi arrivata a questa conclusione, che forse era arrivato il momento di fermarsi un pò. “Per farla venire qui stasera ho dovuto insistere”. Queste ancora le parole di Mara che ha ricordato poi alcune esperienze televisive che hanno condiviso come l’Isola dei famosi dove Alessia era la conduttrice e Mara invece l’opinionista.