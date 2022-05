Domenica In show, Mara Venier mette in grande imbarazzo Renzo Arbore: “A casa tua …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri venerdì 27 maggio 2022, è andata in onda una nuova puntata di Domenica in Show e pare che Mara Venier abbia ospitato nel suo studio diversi artisti tra i quali Renzo Arbore. Quest’ultimo oltre ad essere un noto personaggio del mondo dello spettacolo è stato anche un ex amore di Mara Venier uno dei più importanti della sua vita. L’amore ad un certo punto è finito, ma si è tramutato in amicizia un legame davvero molto speciale che esiste e resiste ancora oggi a distanza di tanti anni. Ebbene, nel corso della sua intervista nel salotto di Mara Venier pare che Renzo Arbore abbia parlato di alcuni aspetti molto curiosi della sua vita.

Domenica in Show, Mara Venier ospita il suo ex grande amore Renzo Arbore

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Renzo Arbore è stato ospite nella serata dedicata a Domenica in andata in onda venerdì sera in prima serata su Rai 1. «Se io sono qui oggi, alla mia 13esima Domenica In, lo devo a lui». Sono state queste le parole dichiarate da Mara Venier nel momento in cui ha fatto fare il suo ingresso in studio a Renzo Arbore. Pare che quest’ultimo abbia aiutato Mara Venier ad entrare a far parte di questo mondo.

Mara ringrazia Arbore “E’ grazie a lui se oggi sono qui”

È stato proprio nel 1993 che l’artista ha lanciato la conduttrice che all’epoca tra l’altro era la sua fidanzata. «Pensai subito che andava bene per quel programma», queste ancora le parole di Renzo Arbore che ha spiegato quindi il perché avesse deciso di dare una mano alla Venier. Ovviamente non sono mancati i riferimenti alla loro storia d’amore e ad alcuni momenti che hanno condiviso. Renzo Arbore e Mara Venier avrebbero così anche condiviso con i telespettatori ed i presenti in studio alcuni episodi piuttosto divertenti.

Il cantante colleziona cibi scaduti, la curiosità di Renzo Arbore

«Una volta trovai una confezione di latte scaduto da 11 anni», queste le parole di Mara alle quali Renzo Arbore pare abbia risposto «Sì perchè io le colleziono». Ma non si trattava soltanto di una battuta, ma di una realtà visto che Renzo Arbore pare abbia spiegato di essere solito comprare dei cibi in scatola, soprattutto durante i suoi viaggi. «E ora la Regione Puglia le prenderà e le esporrà in un Museo» , questo ancora quanto aggiunto dal noto cantante che ha anche anticipato una novità «Andranno tutte a Foggia a “Casa Arbore”».