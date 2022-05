Isola dei famosi, Delia Duran attacca duramente Nicolas Vaporidis che le risponde e la umilia, in studio esplode l’applauso per il naufrago

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda ieri sera, venerdì 27 maggio 2022 una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2022 e come sembra pare che sia accaduto praticamente di tutto. Nello specifico, ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra Delia Duran e Nicolas Vaporidis. Tra i due sarebbero volate delle parole piuttosto pesanti. Ma per quale motivo? Sembra che Delia Duran sia intervenuta per difendere Lory Del Santo dalle accuse e critiche mosse dall’attore. Ma cerchiamo di capire effettivamente che cosa è accaduto tra i due.

Isola dei famosi 2022, è scontro in puntata tra Delia Duran e Nicolas Vaporidis

Nel corso della puntata de L’Isola dei famosi 2022 che è andata in onda ieri venerdì 27 maggio 2022 sembra che ci sia stato uno scontro piuttosto acceso tra Delia Duran e Nicolas Vaporidis. La moglie di Alex Belli, da quando è iniziato il reality, pare sia stata ospite fissa in studio per sostenere Lory Del Santo ed il suo fidanzato. Nel corso della serata di ieri, l’ex gieffina sarebbe così intervenuta e scagliata contro l’attore.

Le parole al veleno di Delia, Nicolas la zittisce

“Non è un piacere conoscerti per le brutte parole che hai utilizzato nei suoi confronti, ti reputavo una persona intelligente, sei una persona pessima, datti una regolata, hai paura di lei? Visto che ha già vinto l’isola?”. Queste le parole della Duran, alle quali Vaporidis non ha potuto non rispondere. “Ieri mi ha escluso dal cibo, dovresti guardare meglio il programma, detto questo ciao bella!”. Queste le parole dell’attore che ha così zittito la moglie di Alex Belli, tra gli applausi del pubblico che sembra non abbiano gradito l’intervento della Duran.

Vladimir Luxuria e Ilary Blasi senza parole dopo la nomination di VaporidisAd ogni modo, durante le nomination Nicolas sembra aver spiazzato tutti visto che al posto di fare il nome di Lory, che tutti si aspettavano, pare che abbia nominato Maria Laura De Vitis. La stessa conduttrice pare che sia rimasta senza parole, tanto da esclamare “Ci aspettavamo un altro nome”. Stessa reazione quella di Vladimir Luxuria che sembra aver detto “Sono sconvoltissima, immaginavamo tutti che tu nominassi Lory“. In realtà le cose non sono proprio come sembrano, visto che Nicolas ha fatto un altro nome, semplicemente perchè la showgirl pare fosse già in nomination. Così a quel punto, la Blasi rivolgendosi alla sua opinionista avrebbe detto “L’ho fatto apposta ci sei cascata, che polla”.