Domenica In Show, Mara Venier vede confusione e non sa che fare, poi scopre che …

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 27 maggio 2022 è andata in onda una puntata speciale di Domenica in, ovvero Domenica in Show con alla conduzione sempre lei, la Zia nazionale. Stiamo ovviamente parlando di Mara Venier. Quest’ultima ha ospitato nel suo studio diversi ospiti, intervenuti per questa speciale serata. Uno tra questi lui, Stefano De Martino, l’ex ballerino che è entrato in studio in concomitanza dell’imitazione di Vincenzo De Lucia. Ad un certo punto, però, sarebbe squillato a sorpresa il telefono e pare che si trattasse proprio di lei, Maria De Filippi che ha fatto una sorpresa alla sua grande amica Mara Venier.

Domenica in show, tante risate in studio e tanta commozione

Nel corso della puntata speciale di Domenica in, sembra proprio che Mara Venier abbia ricevuto una grande sorpresa. Dopo aver assistito all’imitazione di Vincenzo de Lucia e dopo l’ingresso in studio di Stefano De Martino, sembra proprio che sia squillato il telefono ed al telefono pare ci fosse proprio lei, Maria. Inizialmente pare che la stessa Mara fosse piuttosto titubante al riguardo e si sarebbe chiesta se fosse proprio lei, o l’imitatore.

Maria De Filippi chiama in diretta e fa una sorpresa a Mara Venier

“Sei quella vera?”, avrebbe chiesto più volte la stessa Mara incredula del fatto che Maria fosse intervenuta in diretta nel suo programma. Alla fine sembra che la moglie di Maurizio Costanzo sia riuscita a convincere la conduttrice di essere lei in persona. Maria avrebbe poi fatto i complimenti alla sua amica per l’intervista fatta a Renzo Arbore.“Ho visto l’intervista di Renzo Arbore poco fa… avete fatto una cosa bellissima, venuta dal profondo del cuore”. Queste le parole di Maria, alle quali Mara ha risposto dicendo“Ora che mi hai detto questo, sono certa che sei davvero tu”. A quel punto, Maria avrebbe ribattuto dicendo ancora“Avete fatto un’intervista bellissima e sono certa che abbia fatto tanto bene a lui quest’ospitata da te”.

Mara incredula continua a chiederle “Sei tu?”

Poi, dopo questo scambio di battute, ridendo Maria avrebbe detto alla sua amica Mara “Sono davvero io, hai capito?”. A quel punto Mara pare non avesse più dubbi e ridendo avrebbe detto “ Si, so che sei davvero tu”. E’ stata una telefonata piuttosto breve, ma intensa e molto significativa. A quel punto Maria avrebbe salutato Mara e quest’ultima avrebbe ringraziato la sua amica anche per il sostegno che le ha dato un pò di tempo fa, quando lei è stata una delle poche ad averle teso la mano in un momento piuttosto particolare per lei ma soprattutto per la sua carriera.

Tensione in studio, De Martino e De Lucia cadono dalla bici

Poco prima della telefonata di Maria, sembra che in studio si siano vissuti attimi di tensione. Tutto è avvenuto nel momento in cui Stefano De Martino e Vincenzo De Lucia, uscendo dallo studio in bici, pare che siano caduti. La scena non è stata ripresa dalle telecamere, ma in studio c’è stato un pò di confusione. “Che sta succedendo? Mi dite cosa devo fare? Non è bello questo fermo televisivo… Deve entrare il volo?“, avrebbe chiesto Mara piuttosto confusa. A quel punto Stefano tra le risate avrebbe detto “Il volo lo abbiamo fatto io e Vincenzo dietro le quinte”. Tante risate in studio.