 Maneskin, Damiano rompe il silenzio sul legame che c’è tra lui e Victoria: “Tante volte ci …”

Damiano David e Victoria De Angelis sono due dei componenti del celebre gruppo musicale I Maneskin. I due in diverse occasioni si sono mostrati molto complici ed affiatati, e proprio questo loro rapporto ha dato vita ad una serie di pettegolezzi a proposito dei quali i diretti interessati si sono espressi in diverse occasioni. E anche di recente il frontman del gruppo è tornato a parlare della questione rivelando la sua verità sul rapporto con Victoria. Ma, quali sono stati esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il rapporto speciale tra Damiano David e Victoria De Angelis

Damiano David e Victoria De Angelis hanno sempre dimostrato di essere legati da un rapporto davvero molto speciale e sincero. Proprio questo rapporto li ha portati in diverse occasioni a trovarsi al centro del gossip in quanto sono stati molti coloro che negli anni hanno ipotizzato che tra i due vi fosse stata una storia d’amore. Victoria e Damiano hanno però sempre negato di aver avuto una love story ma allo stesso tempo non hanno mai negato di essere molto uniti e soprattutto tanto complici. Ma, qual è quindi la verità? Ad intervenire ancora una volta sulla questione è stato proprio Damiano che nel rispondere ad una domanda sul suo rapporto con la bassista del gruppo ha nello specifico affermato “Se ho mai avuto una storia con Victoria? Se vi piace credere di sì ve lo lascio credere. Tante volte ci hanno scambiati per fidanzati”.

Victoria De Angelis la vera fondatrice del gruppo

In pochi sanno che a fondare i Maneskin è stata proprio Victoria De Angelis. La giovane bassista ha avuto la fortuna di collaborare insieme a Damiano David e alcuni anni dopo ha deciso di ricontattarlo per formare un gruppo musicale. Al gruppo in questione si sono poi aggiunti altri componenti ovvero coloro che oggi fanno parte proprio del celebre gruppo. Anche il nome Maneskin è stato scelto da Victoria ed infatti si tratta di un termine danese che significa “chiaro di luna”. E proprio Victoria De Angelis ha infatti origini danesi.

La storia d’amore tra Damiano e Giorgia Soleri

In realtà il frontman dei Maneskin ovvero Damiano David è molto innamorato da diversi anni della celebre influencer e scrittrice Giorgia Soleri. I due sono fidanzati da circa 5 anni ma solamente nel 2021 hanno deciso di rendere nota la loro relazione.