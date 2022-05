Albano: “Sposa Loredana”, da chi arriva la richiesta …

0 SHARES Condividi Tweet

Una lunga intervista al settimanale Nuovo è stata quella rilasciata da Jasmine Carrisi ovvero la figlia maggiore di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Nel corso di tale intervista la ragazza ha affrontato diversi argomenti. E nello specifico ha parlato di quella che è la sua carriera, dei progetti per il futuro ma anche delle difficoltà provate nel tempo per essere una figlia d’arte. Ma esattamente quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Jasmine Carrisi intervistata dal settimanale Nuovo

Tutti conoscono Jasmine Carrisi ovvero la figlia più grande di Loredana Lecciso e Albano Carrisi che nel corso dei mesi scorsi si è trovata più volte al centro del gossip. La giovane donna ha solamente 21 anni ma nonostante ciò ha già una carriera e dei progetti importanti per il suo futuro. Nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo la ragazza ha però parlato delle difficoltà provate negli anni per essere la figlia di due personaggi famosi. E a tal proposito ha dichiarato “Basta leggere certi commenti sui social… ‘Sei una raccomandata’ oppure ‘Dovresti metterti a lavorare’. Come se poi io fossi una perditempo”. Commenti questi che, come dichiarato da lei stessa, l’hanno messa in diverse occasioni particolarmente a disagio e soprattutto l’hanno sempre ferita. La ragazza ha poi continuato affermando “Comunque ci tengo a precisare che non è vero assolutamente che mio padre mi abbia raccomandato“.

La rivelazione della figlia di Al Bano: “Mi piacerebbe tanto vedere mio papà e mia mamma…”

Nel corso della stessa intervista Jasmine Carrisi ha poi rivelato quello che è il suo grande desiderio. Di cosa stiamo parlando? Semplice, per la giovane donna sarebbe davvero molto bello vedere finalmente la madre e il padre uniti in matrimonio. Jasmine Carrisi attende quindi con ansia il momento in cui papà Albano farà la sua proposta di matrimonio alla compagna Loredana, e a tal proposito ha nello specifico affermato “Devo ammettere che mi piacerebbe tanto vedere mio papà e mia mamma finalmente sposati…”.

Il grande desiderio di Jasmine Carrisi

Il grande desiderio di Jasmine Carrisi è quindi quello di vedere la sua famiglia sempre unita, e proprio il matrimonio potrebbe consolidare l’unione dei suoi genitori. A tal proposito ha infatti ha affermato “Un passo del genere sarebbe una conferma alla loro unione e un’occasione di felicità per la famiglia…”. Quello che però in molti si stanno domandando è se questo momento arriverà mai oppure no.