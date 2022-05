Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi parla del chirurgo che sull’isola farebbe i ritocchini

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi già alcuni mesi da quando su Canale 5 ha avuto inizio la nuova edizione dell’Isola dei Famosi ovvero il celebre reality show condotto da Ilary Blasi. Più passano i giorni e più i naufraghi si trovano al centro di rumors di vario tipo, e negli ultimi giorni a far particolarmente discutere è stato quanto dichiarato dalla dottoressa Dvora Ancora secondo la quale in Honduras sarebbe presente un chirurgo pronto a ritoccare i naufraghi. Ma, è davvero così oppure no? A far luce sulla questione nelle ultime ore è stata l’ex naufraga Guendalina Tavassi.

Il ritorno di Guendalina Tavassi in Italia

Ha lasciato l’Honduras lo scorso lunedì la celebre influencer Guendalina Tavassi che non si è sentita di continuare la sua esperienza all’Isola ed accettare quindi il prolungamento del reality. La giovane donna ha fatto rientro in Italia ormai da alcuni giorni e sui social si mostra spesso in compagnia del fidanzato Federico Perna, conosciuto dai telespettatori come “Cuore”. I due giorno dopo giorno dimostrano di essere sempre più affiatati ed inseparabili, e proprio nel corso di un pranzo in compagnia del fidanzato ecco che l’ex naufraga Guendalina Tavassi ha deciso di intervenire direttamente sui gossip degli ultimi giorni riguardanti il noto reality show di Canale 5. Secondo tali gossip, e nello specifico secondo quanto rivelato dalla dottoressa Dvora Ancora, all’Isola dei Famosi sarebbe presente un chirurgo pronto a ritoccare i naufraghi per farli apparire più belli.

La verità dell’ex naufraga sulla presenza di un chirurgo in Honduras

Tale indiscrezione ha fatto molto sorridere Guendalina Tavassi che mentre si trovava al ristorante in compagnia del fidanzato ha voluto smentire il tutto affermando “Mi sto divertendo un sacco a vedere cosa si vocifera in giro dell’Isola e ho letto che scrivono che noi non avevamo il chirurgo lì. Ma se avevo il chirurgo secondo voi me ne andavo? Il chirurgo sull’isola mi ha fatto volare. Senza magnà ma tutti imbotoxati”.

Il commento dell’ex naufrago Luca Vismara

Oltre a Guendalina Tavassi ad intervenire sulla questione è stato anche l’ex naufrago Luca Vismara che ha preso parte al reality show qualche anno fa, e di preciso nel 2019. L’ex naufrago si è espresso sulla questione affermando: “Ragazzi io su Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere. Ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questa si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno“. L’ex naufrago in occasione della sua esperienza in Honduras durata circa due mesi e mezzo ha infatti perso ben 19 kg. E ha voluto precisare che anche se in alcuni casi può capitare di chiedere del cibo ecco che questa richiesta non viene mai soddisfatta, a meno che non ci si trovi in infermeria in quanto privi di forze.