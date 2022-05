Michelle Hunziker posta una foto, la figlia Aurora la commenta e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker non è solamente una delle conduttrici televisive più apprezzate ma è anche una donna molto bella e simpatica. Una donna in grado di rapire chiunque grazie alla sua bellezza. E proprio a tal proposito si è espressa nelle scorse ore la figlia Aurora Ramazzotti che non ha perso l’occasione per commentare la grande bellezza della mamma, senza però abbandonare l’ironia. Ma quali sono state esattamente le parole espresse dalla giovane Ramazzotti?

Michelle Hunziker bellissima sui social

Più passano i giorni e gli anni e più Michelle Hunziker appare bella e in splendida forma. Nell’ultimo periodo la nota conduttrice televisiva è apparsa ancora più raggiante, e diversi sono stati i look sfoggiati sui social che hanno messo in risalto tutta la sua bellezza. Proprio come il completo indossato in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram in cui Michelle indossa nello specifico un bellissimo vestito in pelle nero lungo fino alle caviglie. A completare il look un fantastico paio di décolleté di colore fucsia.

Il post social di Aurora Ramazzotti su mamma Michelle

Lo scatto in questione non è assolutamente passato inosservato, e tra coloro che non hanno perso l’occasione di commentare vi troviamo proprio la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ovvero Aurora Ramazzotti. La giovane donna, molto attiva sui social, ha nello specifico ricondiviso sul suo profilo Instagram il bellissimo scatto fotografico con protagonista la madre, e a tale fotografia ha poi aggiunto un pensiero che ha fatto sorridere tutti i suoi followers. “A volte non mi sembra vero che mi abbia partorita”, queste nello specifico le parole scritte da Aurora che ancora una volta hanno messo in risalto tutta la sua simpatia.

Aurora e Michelle legate da un profondo amore

Quello che lega Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti è molto più che un semplice rapporto tra madre e figlia. Ad unirle è infatti un rapporto fatto di tanto amore e di complicità. Michelle e Aurora sono sempre vicine e anche sui social non perdono mai occasione di dimostrare proprio questo amore che le lega ma soprattutto questo rapporto fatto di stima, affetto e sostegno. Le due donne sembrano quasi sorelle, ed infatti Michelle è diventata mamma di Aurora quando aveva solamente 19 anni. Oggi è una splendida donna di 45 anni e proprio questa poca differenza d’età tra di loro rende il loro rapporto ancora più incredibile, unico e speciale.