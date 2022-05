Blanco, dopo il caso della ragazza che lo ha palpeggiato, parla Biagio Antonacci e stupisce tutti: “A me …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare di quanto accaduto al giovane artista Riccardo Fabbriconi, noto a tutti semplicemente con lo pseudonimo Blanco. Il giovane durante il concerto di Radio Italia Live che si è tenuto alcuni giorni fa a Milano in Piazza Duomo è stato toccato in una zona un po’ particolare del suo corpo da una fan. Il video ha fatto il giro del web e ha scatenato una vera e propria polemica a proposito della quale molti hanno espresso il proprio parere, tra questi anche Biagio Antonacci ed Enrico Ruggeri. Ma, quali sono state esattamente le loro parole?

La polemica sul web per il caso Blanco

Quanto accaduto lo scorso sabato sul palco del concerto di Radio Italia live che si è tenuto a Milano nella bellissima Piazza Duomo ha fatto e continua a far discutere ancora molto. Durante l’esibizione di Blanco una fan ha appoggiato la sua mano su una particolare parte del corpo dell’artista ovvero sotto la cintura. E proprio tale gesto è stato indicato da molti con espressioni come violenza e molestia. Il tutto ha avuto inizio in seguito al video pubblicato da una ragazza che mentre stava filmando il cantante ha anche inconsapevolmente filmato l’episodio che poi ha fatto tanto discutere. Il video in questione è diventato particolarmente virale sui social e molti sono stati coloro che hanno espresso il proprio giudizio. Tra questi anche alcuni personaggi noti come ad esempio Enrico Ruggeri e Biagio Antonacci.

Il pensiero di Biagio Antonacci sul caso Blanco

Nello specifico Biagio Antonacci è intervenuto sulla questione nel corso di un’intervista rilasciata all’Ansa. Intervista nel corso della quale ha dichiarato “Anche a me è successo tanti anni fa: mi sentivo un po’ una rockstar. Mi piaceva e mi faceva sentire amato. Oggi c’è una sensibilità diversa. All’epoca tornavo a casa e dicevo: ‘Mi hanno toccato il sedere’. ‘Beato te’, rispondeva mio padre. Oggi è diverso“. Antonacci ha poi concluso precisando “Ognuno ha la sua sensibilità e ognuno le vede come le vuole vedere. Però io non ci vedo nulla di strano e non mi sembra una molestia: sei sul palco, succede anche”.

Le parole di Enrico Ruggeri

Anche Enrico Ruggeri è intervenuto sulla questione. E l’ha fatto pubblicando una fotografia di un suo vecchio concerto in cui è possibile vedere le mani di diverse donne poggiate nella stessa parte del corpo in cui è stato toccato Blanco. L’artista ha commentato l’immagine in questione affermando “Se devo essere sincero per me fatti come questo non furono una tragedia”.