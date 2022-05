Pomeriggio 5, Alessandro Cecchi Paone una furia e Barbara D’Urso …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ caos all’interno dello studio di Barbara D’Urso e nello specifico durante una delle ultime puntate di Pomeriggio 5. Sembra proprio che improvvisamente, alcuni ospiti della puntata andata in onda ieri giovedì 26 maggio 2022, abbiano iniziato a litigare in modo anche piuttosto pesante. Non accadeva sostanzialmente da tanto tempo eppure nel salotto di Barbara D’Urso alcuni suoi ospiti, sono tornati a fare sul serio e pare che siano volate anche parole piuttosto pesanti. Stiamo parlando di Alessandro Cecchi Paone e Ivano Michetti ovvero il Cugino di campagna. Ma che cos’è accaduto tra i due e quale è stata la reazione di Barbara D’Urso?



Pomeriggio 5, lite pesante tra Alessandro Cecchi Paone e Ivano Michetti

Come abbiamo già avuto modo di vedere, nel corso dell‘ultima puntata di Pomeriggio Cinque sembra che i due ospiti di Barbara D’Urso abbiano litigato in modo anche piuttosto pesante. La lite è avvenuta tra il noto conduttore Alessandro Cecchi Paone ed il Cugino di campagna Ivano Michetti. Pare che quest’ultimo abbia raccontato il dramma vissuto un po’ di tempo fa, quando ha rischiato di morire dopo essere stato colpito da un ictus. Il cantante avrebbe così raccontato la sua disavventura e ringraziato i medici, ma anche la Madonna. A quel punto però, durante il racconto pare che il noto divulgatore scientifico abbia in qualche modo ripreso il cantante, cercando di portare il suo discorso su un piano piuttosto al razionale.



Il cantante ringrazia la Madonna e Cecchi Paone va su tutte le furie

È stata del tutto inaspettata ed anche piuttosto dura la reazione di Ivano che invece ha dichiarato “Hai finito? Ringrazia Barbara che ti fa lavorare. Imparare a rispettare le persone, cretino!”. Sembra che a non andare giù ad Alessandro Cecchi Paone siano state le parole di Ivano Michetti nel momento in cui ha citato la Madonna, che a suo modo di dire lo avrebbe sicuramente aiutato a salvarsi dall’ictus. Pare che il divulgatore abbia quindi sottolineato come ognuno può credere sicuramente a quel che vuole, ma l’importante è cercare di non convincere gli altri che esistono comunque delle cose che non possono essere verificate. “Non bisogna mai dimenticare i medici, ok? Ivano non dice mai che è salvo grazie a loro!”. Queste ancora le parole di Alessandro Cecchi Paone.



Interviene la padrona di casa che richiama tutti all’ordine

Durante questa lite, piuttosto furibonda, ad un certo punto è intervenuta la conduttrice Barbara D’Urso che in qualche modo ha cercato di riportare il tutto alla normalità. Barbara sembra che abbia dato ragione ad Alessandro Cecchi Paone riguardo quello che riguarda i medici ed il lavoro che questi svolgono. Dall’altra parte però, la padrona di casa sembra aver dato anche credito al cugino di campagna sottolineando che è doveroso comunque rispettare chi crede e pensa di aver potuto contare sull’aiuto della Madonna. Poi parlando con Ivano Michetti sembra abbia aggiunto: “Basta che non ti arrabbi, non urli e non dici parolacce. Devi calmarti”.

…