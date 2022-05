Laura Pausini, i cubani distruggono i suoi cd, il suo commento è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Pausini è reduce da un grande successo che ha ottenuto sul palco dell’Eurovision song contest, la manifestazione canora europea alla quale ha preso parte in veste di conduttrice. Ha condiviso questo prestigioso palco insieme ad Alessandro Cattelan e Mika e pare che insieme abbiamo riscosso un grandissimo successo. Dopo qualche giorno poi, ha annunciato la positività al covid-19, dal quale sembra essere già guarita. Ad ogni modo, sembra che la nota cantante in questi giorni sia finita al centro di una vera e propria bufera per dei motivi politici. Ma cosa è accaduto?



Laura Pausini finisce al centro della bufera per motivi politici

Laura Pausini nei giorni scorsi ha fatto sapere di essere positiva al covid-19 e questo è avvenuto sostanzialmente subito dopo l‘Eurovision song contest. Ad ogni modo, dopo qualche giorno dall’annuncio, sembra proprio che la Pausini sia finita al centro di una vera e propria bufera per essere apparsa insieme ad un gruppo di membri dei servizi segreti di Cuba. Nel momento in cui questa immagine ha iniziato a diffondersi sul web, pare che alcuni suoi fan cubani che si trovano esuli a Miami abbiano iniziato una polemica infinita.



La cantante in compagnia di alcuni membri dei servizi segreti di Cuba, è rivolta

A ricostruire quanto accaduto è stato Will media che nelle scorse ore sembra aver fatto sapere della diffusione di una fotografia con protagonista sempre Laura Pausini insieme a questi membri dei servizi segreti di Cuba, i quali sono stati accusati dal popolo cubano di aver commesso tanti crimini. Non è di certo una novità il fatto che gli esuli cubani che vivono a Miami negli Stati Uniti non vedono di buon occhio il regime dittatoriale di Cuba. Ed è stato proprio questo il motivo che ha portato i suoi fan a scagliarsi contro l’artista accusata di aver appoggiato il regime.



L’artista accusata di aver appoggiato il regime, la risposta della Pausini non tarda ad arrivare

Ad ogni modo, sembra che i fan non si siano limitati soltanto a polemizzare sui social ma pare che si siano proprio scagliati contro Laura Pausini manifestando per le vie di Miami e distruggendo anche i vari CD della cantante, accusandola di essere “Castrista e comunista”. “Sei andata a Cuba per supportare la dittatura”, avrebbe scritto un utente. La Pausini non sarebbe rimasta a guardare ma avrebbe detto “Ah quindi chi va a Cuba alimenta la dittatura? Non sapevo che funzionasse così. E allora se vieni in Italia che cosa alimenti? La pizza?”.