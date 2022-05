Verissimo nella bufera, la Toffanin intervista Ida Platano e il web insorge: “La peggiore intervista di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri sabato 28 maggio 2022 Ida Platano, ovvero la popolare dama di Uomini e Donne è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Nella puntata di Verissimo che è andata in onda ieri quindi, Ida ha fatto il suo ingresso ed ha parlato a 360° della sua vita e della sua esperienza all’interno del programma di Maria. Pare che dopo aver ringraziato Silvia Toffanin per averla invitata, Ida si sia lasciata andare alla commozione e avrebbe anche confessato il suo Amore per Riccardo Guarnieri. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la dama?

Ida Platano ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Nel corso della puntata di Verissimo, andata in onda ieri sabato 28 maggio 2022 Ida Platano, ovvero la storica dama del trono over di Uomini e Donne è stata ospite da Silvia Toffanin. Entrata piuttosto sorridente, dopo aver ringraziato Silvia per l’invito Ida si sarebbe lasciata andare ad un pianto liberatorio. Questo è avvenuto nel momento in cui Ida ha ricordato alcuni momenti vissuti insieme ad alcuni parenti con i quali purtroppo ho avuto dei rapporti piuttosto complicati.

La confessione su Riccardo Guarnieri che ha lasciato tutti senza parole

Inevitabilmente, poi ha parlato anche di Riccardo Guarnieri ovvero il cavaliere che ha conosciuto proprio all’interno del programma di Uomini e Donne con il quale ha intrecciato una storia d’amore molto intensa e anche piuttosto tormentata. I due si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne ed hanno avuto una bellissima relazione, terminata però poi per delle problematiche impossibili da superare. Nel salotto di Silvia Toffanin però, la Patano si sarebbe lasciata andare ad una confezione che ha letteralmente spiazzato tutti. “Non è amore, è amore immenso”.

Lite furibonda tra la dama e Riccardo in studio Va detto che la puntata di Verissimo è stata registrata un po’ di tempo fa e sicuramente prima della Lite che Ida e Riccardo hanno avuto all’interno dello studio di Uomini e Donne. Tanto è vero che dopo le dichiarazioni della dama Riccardo non ha assolutamente commentato l’intervista e le parole della sua ex fidanzata. Piuttosto Riccardo è stato avvistato in compagnia di una nuova donna. Ad ogni modo, sui social in molti hanno criticato Ida e la sua intervista. Un utente avrebbe scritto “La peggiore intervista di Verissimo”. Insomma, non tutti hanno apprezzato.