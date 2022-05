Le Iene, Belen dopo l’ultima puntata scrive un post e il web esplode di like …

0 SHARES Condividi Tweet

Pochi giorni fa è andata in onda su Italia 1 l’ultima puntata de Le Iene la cui ultima edizione è stata condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. E proprio la nota showgirl argentina nel corso delle scorse ore ha deciso di condividere sui social un lungo messaggio di ringraziamento rivolto ai telespettatori e a chi le ha permesso di vivere questa splendida esperienza.

Il messaggio di ringraziamento di Belen sui social

Belen alla conduzione de Le Iene è piaciuta a moltissime persone ma allo stesso tempo sono state molte altre a non considerarla adatta al programma. Nonostante ciò l’edizione de Le Iene che si è appena conclusa si è rivelata un vero e proprio successo e proprio Belen attraverso un post condiviso sui social ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno affiancata durante questo percorso ma anche chi ha creduto in lei. Per Belen quella a Le Iene è stata infatti una meravigliosa e indimenticabile esperienza che ha avuto l’onore di condividere con un bravissimo collega.

Il post social di Belen

“È stato bellissimo far parte di questo programma. Era un mio desiderio, un obiettivo. Ho aspettato, pazientato talmente tanto che ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto invece é successo ed é stato un successo!”, sono state queste le parole con cui Belen ha iniziato il lungo post. La showgirl ha poi proseguito affermando “Ne ho fatto parte accanto ad un professionista incredibile che naturalmente non è Teo, scherzo! Invece ho riscoperto una persona altruista attento che ti insegna un mestiere, una persona con dei valori belli bellissimi”. Non sono mancati poi i ringraziamenti rivolti a tutti i professionisti che lavorano nella trasmissione in questione. “Grazie a Riccardo, a Francesco, a Bianca, a Max ad Antonio che mi hanno sostenuto in ogni momento. Grazie a Max Angioni e ad Eleazaro che hanno lasciato l’anima sul palco. Grazie a Davide Parenti che ha creduto in me. Grazie a tutto lo studio sempre attento, gentile e premuroso. Mi avete fatto sentire a casa! Al mio meraviglioso team che oltre a farmi bella mi sostiene umanamente in maniera insostituibile, e questo conta più di qualunque altra cosa. Brindo a voi”, queste poi le parole con cui Belen ha concluso il lungo post di ringraziamento.

Per Belen grandi successi sul lavoro e nel privato

Per la bella Belen questo è uno splendido momento sia dal punto di vista del lavoro ma anche nella vita privata. Infatti la showgirl argentina sembrerebbe essere felice tra le braccia, ancora una volta, dell’uomo al quale sembrerebbe non essere disposta a rinunciare davvero ovvero Stefano De Martino.