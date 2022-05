Domenica In, la vedova di Stefano D’Orazio non regge all’intervista di Mara Venier e ha un crollo emotivo …

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata di Domenica In andata in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 29 maggio, è stata caratterizzata da una serie di momenti di grande emozione. Uno di questi ha visto protagonista Tiziana Giardoni ovvero la vedova di Stefano D’Orazio che ha fatto davvero molta fatica a trattenere le lacrime.

Tiziana Giardoni ospite di Mara Venier a Domenica In

E’ già trascorso un po’ di tempo da quando, il 7 novembre del 2020, il noto batterista dei Pooh Stefano D’Orazio è scomparso a soli 72 anni. Una morte che ha gettato nello sconforto migliaia di persone ma soprattutto la moglie Tiziana Giardoni che intervistata da Mara Venier a Domenica In ha fatto davvero tanta fatica a trattenere le lacrime. La Giardoni ha parlato della sua bellissima storia d’amore con il musicista rivelando inoltre di averlo conosciuto ad una cena di amici in comune e di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine. E’stato però Stefano D’Orazio ad inviarle un messaggio il giorno successivo al loro incontro, e da quel momento è nata una splendida storia d’amore. La Giardoni ha nello specifico rivelato “Da allora mi ha stupito sempre, tutti i giorni“ e ha poi aggiunto “Non c’è tempo per il dolore e io questo dolore lo sento. Mi manca la sua allegria,quella sua voglia di esserci”.

Il tragico racconto della Giardoni

Tiziana Giardoni ha poi continuato l’intervista facendo un drammatico racconto. La vedova di Stefano D’Orazio ha raccontato di quando sia lei sia il marito hanno preso il covid durante un pranzo in famiglia. Un pranzo durante il quale in realtà D’Orazio non era nemmeno presente. “E’ successo tutto insieme, eravamo ad un pranzo dove Stefano non c’era neppure“. Ad aver preso il covid è stato anche il padre della Giardoni scomparso dopo soli 20 giorni. Per Stefano D’Orazio invece la situazione in un primo momento non era sembrata molto grave ma all’improvviso una notte la situazione è cambiata e peggiorata. L’artista è stato trasportato in ospedale e da quel momento la moglie non ha più avuto modo di vederlo. “Mio marito e mio padre non li abbiamo più visti“ ha rivelato la vedova di Stefano D’Orazio.

La sorpresa di Red Canzian

L’intervista della Giardoni si è poi conclusa con una bellissima sorpresa organizzata da Red Canzian. Il noto artista si è esibito in un duetto virtuale con il collega prematuramente scomparso. E proprio tale esibizione ha molto commosso Tiziana Giardoni che è crollata in un pianto lungo e disperato.