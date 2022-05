Verissimo, Iva Zanicchi senza freni: “Tutti mi dicono …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’andata in onda lo scorso 28 maggio 2022 l’ultima puntata del sabato di Verissimo, e ad essere intervistata per ultima è stata una famosissima artista italiana ovvero Iva Zanicchi. L’arista nel corso dell’intervista ha fatto delle importanti rivelazioni sulla sua carriera. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Iva Zanicchi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

Iva Zanicchi è una donna che con la sua simpatia ma soprattutto con il suo talento è riuscita ad entrare nel cuore di migliaia di persone. Una donna che nonostante l’età continua ad essere una grande protagonista del mondo della musica e dello spettacolo e che stando a quanto da lei stessa dichiarato non sembrerebbe avere alcuna intenzione di ritirarsi. Nella giornata di sabato 28 maggio è andata in onda su Canale 5 la sua intervista a Verissimo. E proprio nel corso di tale intervista la conduttrice ha rivelato di non avere intenzione di ritirarsi e di guardare al passato, ma al contrario ha solo il desiderio di guardare al futuro. “Tutti mi dicono che sarebbe il momento della pace, della tranquillità, di rilassarsi, di pensare al passato…Io non voglio…Voglio pensare al presente e anche al futuro…”, queste di preciso le sue parole.

Il dolore per la morte del fratello

Iva Zanicchi è stata ospite di Silvia Toffanin per presentare il suo ultimo libro “Un altro giorno verrà”. Il libro in questione l’artista ha scelto di dedicarlo al fratello scomparso nel novembre del 2020 dopo aver contratto il covid. Iva Zanicchi a tal proposito ha rivelato di sentire molto la mancanza del fratello e ha poi aggiunto “E’ sempre vicino a me…Io ogni volta che vado al suo paese soffro a non vederlo più…Tutto ti riporta al dolore…”. E ha poi rivelato “Io ho sempre avuto l’istinto materno nei suoi confronti…”.

Iva Zanicchi ricorda Raimondo Vianello

In ultimo Iva Zanicchi ha colto l’occasione dell’intervista a Verissimo per ricordare il celebre Raimondo Vianello rivelando quali sono stati i loro rapporti. Iva Zanicchi ha parlato di quando hanno lavorato insieme rivelando che alcune volte il conduttore è arrivato al punto di farla piangere. Ma è stato proprio questo suo comportamento a consentirle di poter superare difficoltà e complessi. A proposito di Vianello la Zanicchi ha affermato “Lui aveva capito i miei complessi…E grazie a lui li ho però superati…Una volta abbiamo fatto uno sketch assurdo…In quella occasione mi ha ‘ucciso’…”