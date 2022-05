Domenica In, Renato Zero fa impazzire lo studio e allora Mara Venier chiede di …

0 SHARES Condividi Tweet

Diversi sono stati gli artisti che si sono susseguiti all’interno dello studio televisivo di Domenica In nel corso della puntata andata in onda ieri, domenica 29 maggio 2022. Una puntata molto speciale che ha avuto inizio con la lunga intervista a Renato Zero nel corso della quale i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di divertimento ma anche a momenti di emozione. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Emozionante e divertente intervista di Renato Zero a Domenica In

Renato Zero è stato il primo ospite della puntata di Domenica In andata in onda ieri. E proprio nel corso di tale intervista il celebre artista ha sia divertito sia emozionato il pubblico. Ad un certo punto l’artista si è esibito con alcuni dei suoi brani più famosi facendo ballare tutti i presenti, compresa la conduttrice. Proprio Mara Venier dopo aver tanto ballato ha poi affermato “Portate dell’acqua a me e a Renato, abbiamo un’età… la stessa età! Anzi, lui è più grande di me di un mese”.

La presentazione del nuovo libro e il commosso ricordo di Raffaella Carrà

Renato Zero nel corso dell’intervista rilasciata a Mara Venier ha poi colto l’occasione per presentare il suo nuovo libro ‘Atto di fede’. “Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, di tempo per meditare ce n’è stato tanto, perciò ho deciso di sfruttarlo scrivendo questo libro”, queste nello specifico le parole espresse dal noto artista. Ma, come affermato poc’anzi, non sono mancati nemmeno i momenti di grande emozione. Renato Zero ha infatti ricordato l’indimenticabile Raffaella Carrà.Una delle donne di spettacolo più apprezzate da ogni generazione e alla quale Renato Zero era legato da un profondo e sincero affetto.

Il lungo ringraziamento di Mara Venier ai telespettatori

E sempre all’inizio della puntata la conduttrice Mara Venier ha colto l’occasione per dire grazie ai telespettatori che hanno seguito con molto affetto la puntata andata in onda nella serata di venerdì. “Dopo trent’anni abbiamo deciso per la prima volta di fare una puntata in prima serata. Grazie a tutto il pubblico che ci ha seguito”, queste le parole espresse dalla conduttrice che ha voluto precisare che il merito del successo ottenuto non è solo suo ma dell’intera squadra di Domenica In. La Venier ha poi concluso affermando “Ero tornata per fare una sola edizione di Domenica In, ogni anno dico che è la mia ultima edizione e poi, invece, rimango anche l’anno successivo. La prossima stagione sarà la quattordicesima, per me, alla guida di questo programma”.