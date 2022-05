Domenica In, Mara Venier attaccata sui social per il suo comportamento e anche Renato Zero si mostra infastidito 

0 SHARES Condividi Tweet

Una lunga e divertente, ma anche emozionante, intervista è stata quella rilasciata da Renato Zero a Mara Venier nel celebre programma Rai della domenica ovvero ‘Domenica In’. Il noto artista ha colto l’occasione per presentare il nuovo libro ma durante la chiacchierata con la conduttrice non sono mancate le battute, da parte della Venier, che però non sono piaciute ai telespettatori. Anche lo stesso Renato Zero è apparso in alcuni momenti un po’ spiazzato, ma esattamente per quale motivo?

Renato Zero ospite di Domenica In

Tutti conoscono e tutti amano Renato Zero, celebre artista italiano che proprio nella giornata di ieri domenica 29 maggio si è lasciato intervistare dall’amica Mara Venier a Domenica In. Il cantautore si è presentato all’interno dello studio televisivo con tre buste regalo. La prima,consegnata alla conduttrice, conteneva il primo progetto editoriale ‘Atto di fede’. La seconda busta invece, indirizzata sempre alla Venier, conteneva due biglietti per lo spettacolo live dell’artista che avrà luogo il prossimo 30 settembre e che Renato Zero ha il piacere di condividere con l’amica di una vita. La Venier e l’artista suo ospite hanno colto l’occasione per ricordare alcuni speciali momenti della loro vita, e non sono mancate le risate ma nemmeno la commozione. Mara Venier ha infatti mostrato all’artista un filmato con in sottofondo il brano ‘Nei giardini che nessuno sa’ rivelando che questo brano le fa tanto pensare la madre. E poco dopo rivolgendosi all’amico ha affermato “Fai parte di noi”. Un momento meraviglioso reso ancora più intenso e commovente dal lungo abbraccio che i due amici si sono scambiati.

Mara Venier al centro della polemica

Nel corso dell’intervista la conduttrice sembrerebbe aver pronunciato più volte una frase che non è piaciuta ai telespettatori e che ha fatto finire la Venier al centro della polemica. “Te l’ho data“, questa la frase pronunciata da Mara Venier alla quale l’artista ha replicato “la dritta di arrivare in orario”. Molti coloro che hanno commentato su Twitter criticando la conduttrice. Ad esempio vi è stato chi ha scritto “Grande Renato Zero che non è caduto nel tranello di Zia Mara che è stata 3 ore a ripetere ‘te l’ho data’!“. Altri invece hanno accusato la conduttrice di essere volgare e di non avere rispetto per i minori.

La risposta di Renato Zero alle parole della conduttrice

Nel corso della lunga intervista Mara Venier e Renato Zero hanno ripercorso la carriera del cantautore. Una carriera fatta di grandi successi. Ad un certo punto la conduttrice ha deciso di rendere un po’ più divertente il momento facendo dell’ironia. “Abbiamo pure dormito insieme” ha confessato la Venier. Parole alle quali però l’artista non è rimasta in silenzio ma ha replicato affermando “Ma che ti sei fumata?”. Anche in questo caso sono stati molti i telespettatori che si sono scagliati contro la conduttrice.