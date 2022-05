Da noi a ruota libera, Roberta Capua in grande imbarazzo: “Come vedi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di ‘Da noi a ruota libera’ è andata in onda su Rai 1 nella giornata di ieri. Numerosi gli ospiti in studio, tra questi anche Roberta Capua, pronta a tornare ad intrattenere i telespettatori con il programma ‘Estate in diretta’ condotto insieme al giornalista Gianluca Semprini. Nel corso dell’intervista però la conduttrice ha vissuto alcuni momenti di imbarazzo, ma come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Roberta Capua ospite di ‘Da noi a ruota libera’

Si è rivelata un grandissimo successo la passata edizione del programma Estate in diretta condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua. E proprio i due conduttori sono pronti a tornare in televisione con lo stesso programma, pronti ad intrattenere ancora una volta il loro pubblico. Nel frattempo però la conduttrice ha rilasciato un’intervista a Da noi a ruota libera parlando della sua vita privata e professionale. Intervista nel corso della quale l’ospite ha vissuto alcuni momenti di imbarazzo. Tutto è accaduto nel momento in cui si è parlato della sua vita privata. La Capua in passato aveva rivelato di non avere più alcuna intenzione di sposarsi dopo il fallimento del matrimonio con il direttore artistico di Mediaset ovvero Giorgio Restelli. Nel tempo però la sua idea è cambiata, ed infatti la Capua nel 2011 si è sposata con Stegano Cassoli, imprenditore bolognese. A proposito di questo ecco che la conduttrice intervistata dalla Fialdini ha voluto precisare “Come vedi si cambia idea! Mi sono risposata che avevo già un figlio e per un figlio si fa.”

Il ritorno di Roberta Capua a L’Estate in diretta

La conduttrice ha poi commentato il suo imminente ritorno in televisione con il programma ‘Estate in diretta’. Roberta Capua ha rivelato di essere molto contenta di tornare in televisione dal suo pubblico ma allo stesso tempo ha rivelato di essere un po’ triste di dover lasciare per tutta l’estate il figlio e il marito. Ma ha precisato che c’è una persona della sua famiglia molto contenta per il suo ritorno in televisione. Di chi stiamo parlando? Del padre a proposito del quale la conduttrice ha affermato “È mio padre si, perché faccio compagnia a loro che vivono a Napoli e tutti i giorni mi guardano. Quando è finita l’anno scorso mi ha detto ‘mi mancherai’ quindi papà preparati che sto tornando!”.

Le belle parole per il collega Gianluca Semprini

Nel corso dell’intervista la conduttrice ha poi colto l’occasione per esprimere delle belle parole nei confronti del collega Gianluca Semprini con il quale ha instaurato un bellissimo rapporto. E a proposito del collega ha di preciso affermato “Ci siamo completati, lo stimo come giornalista ma mi piace anche come uomo e papà. Ha quattro figli ed ha un rapporto paritario con sua moglie e mi piace!”.