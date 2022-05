Nino Frassica, senza freni  su Raoul Bova “Lui non si …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nino Frassica, il noto attore televisivo e personaggio del mondo dello spettacolo molto amato dagli italiani pare che in questi ultimi giorni abbia parlato di un collega con il quale ha avuto modo di lavorare proprio in quest’ultimo periodo. Stiamo parlando di Raoul Bova ovvero l’attore che ha preso parte alla serie televisiva Don Matteo 13 sostituendo di fatto Terence Hill. Quest’ultimo come tutti sappiamo lo scorso anno ha deciso di lasciare la serie televisiva dopo ben 12 anni di presenze e la notizia pare non fosse stata accolta bene dai telespettatori e anche da gran parte dei colleghi. Nino Frassica in questi giorni sembra che abbia voluto parlare del suo collega, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Intimità. Ma cosa ha riferito?

Nino Frassica, intervista per la rivista Intimità per il noto attore

Nino Frassica che nella serie televisiva Don Matteo veste i panni del Maresciallo Cecchini pare abbia rilasciato in questi ultimi giorni un’intervista al settimanale Intimità dove ha parlato proprio della serie prodotta da Lux vide. La serie, tra l’altro si sarebbe conclusa soltanto nei giorni scorsi. Il noto attore così pare che abbia anche speso il suo pensiero riguardo l’arrivo di Raoul Bova che di fatto ha sostituito Terence Hill. “E’ stato una bella sorpresa, sia come artista che come uomo, mi sono reso conto che è un divo ma non si atteggia a tale”. Queste le parole di Nino Frassica parlando proprio di Raoul Bova il noto attore che a quanto pare ha sorpreso tutti vestendo i panni del nuovo protagonista della serie tv.

E sull’addio si Terence Hill….

Inevitabilmente poi l’attore sembra aver anche parlato dell’ addio di Terence Hill dopo tanti anni e dopo aver condiviso con lui tanti momenti sul set ed anche fuori. “Terence per me significa 20 anni di amicizia, di stima reciproca e lavoro fianco a fianco. Mi sento un privilegiato per averlo conosciuto e per averci lavorato insieme”. Queste le sue parole che di fatto hanno fatto ben capire quanto speciale sia il loro rapporto.

Il suo ruolo in Don Matteo, le parole di Nino

In generale poi ha parlato anche della serie e del ruolo da lui rivestito in tutti questi anni ovvero quello del tanto amato maresciallo Cecchini. “Mi sarei stancato se il mio ruolo fosse limitato al militare che interroga i colpevoli o insegue gli assassini, ma la commedia si è sempre evoluta”. Queste le dichiarazioni dell’attore.