Stefano De Martino diretto su Belen: “Non la risposerò perchè …”

Stefano De Martino è l’ ex ballerino che abbiamo avuto modo di conoscere ad Amici di Maria De Filippi. In questi ultimi giorni pare abbia rilasciato una intervista molto interessante nel corso della quale ha parlato di Belen Rodriguez. Non è di certo una novità il fatto che i due siano tornati insieme ormai da qualche mese anche se effettivamente non c’è mai stata alcuna ufficializzazione da parte dell’ uno né da parte dell’altro. Eppure, i due sono stati avvistati in diverse occasioni insieme ed in atteggiamenti piuttosto intimi. Inoltre, sia la showgirl argentina che l’ex ballerino pare che abbiano di tanto in tanto pubblicato qualcosa sui social che ha fatto ben intendere il fatto che fossero di nuovo molto vicini. Ebbene, adesso forse è arrivato il momento per Stefano di uscire allo scoperto. Ma cosa ha dichiarato nel corso di questa intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera?

Stefano De Martino si racconta a 360°

Stefano De Martino nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera pare che abbia parlato di Belen Rodriguez oltre che di tanti altri aspetti della sua vita privata.“Come tutti i figli d’arte ho avuto una repulsione per la danza e ho voluto prima provare gli altri sport. Poi accompagnando in bici alla scuola di danza mia sorella Adelaide, mi sono innamorato anch’io. Ho cominciato a 10 anni, ero l’unico studente della mia scuola a fare danza”. Queste le parole di Stefano nel raccontare parte della sua infanzia trascorsa a Torre Annunziata e di come sia nata la passione per la danza che lo ha portato poi ad Amici.

La sua esperienza in America

Stefano ha inoltre anche voluto raccontare quella che è stata la sua esperienza in America, dove ha vissuto per un periodo di tempo.“L’America ha un approccio professionale. Quando sono ritornato in Italia avevo una fidanzata che andava a scuola e l’unico momento per uscire era durante il weekend, così ho virato sul fruttivendolo. Ho sempre trovato qualcosa di romantico nei mercati ortofrutticoli. Quando cominci a lavorare così presto hai un vantaggio sul resto del mondo, ti sembra quasi di far parte di un’élite”. Queste ancora le parole dell’ex ballerino che adesso è diventato un affermato e anche molto amato conduttore televisivo.

Le parole su Emma Marrone

Ovviamente De Martino sa bene che la sua vita è letteralmente cambiata da quando è approdato ad Amici e non soltanto da un punto di vista professionale ma anche privato. È stato proprio negli studi del noto programma di Maria De Filippi che Stefano ha conosciuto dapprima Emma Marrone che è stata sua fidanzata e poi Belen Rodriguez che è diventata sua moglie e madre del figlio Santiago. “Emma è una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, fa cinema, tv…”, ha dichiarato Stefano parlando di Emma.

Stefano, le parole sulla storia con Belen e sul figlio Santiago

Inevitabilmente poi De Martino ha parlato anche di Belen Rodriguez e della loro storia d’amore.“Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro. Di matrimonio, però, ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!” . Stefano ha così parlato della sua storia con Belen e poi infine ha voluto raccontare qualcosa su Santiago. “Quando è nato è stato il giorno più bello della mia vita, mi ha catapultato nella vita adulta da un secondo all’altro. Con lui provo a essere un padre presente, cerco di costruirmi una quotidianità, non credo ai grandi gesti. Se non ci sono, mi piace mandargli un messaggio prima che va a scuola e fare una video chiamata quando esce. È il nostro rito quotidiano”.

