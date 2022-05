Flavio Briatore posta una foto insieme alle sue ex e la Lucarelli lo massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Briatore lo conosciamo per essere un noto imprenditore e manager, conosciuto a livello mondiale. È stato anche parecchio sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale piuttosto ricca e variegata. Ad ogni modo, la relazione più importante è sicuramente quella che ha avuto con la nota showgirl Elisabetta Gregoraci con la quale è convolato a nozze e dalla quale ha avuto un figlio di nome Nathan Falco. I due però si sono lasciati da diverso tempo nonostante comunque continui ad esserci un forte legame e spesso appaiono insieme anche e soprattutto per il bene del figlio. In questi giorni, però pare che il noto manager abbia in qualche modo lasciato tutti senza parole, dopo aver pubblicato sui suoi profili Social una foto dove si trova in compagnia delle sue ex. Ma chi sono queste? Parliamo di Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi klum. La foto in questione pare che abbia davvero sconvolto il web e a parlare nello specifico pare sia stata lei Selvaggia Lucarelli.

Flavio Briatore sconvolge il web con la foto pubblicata sui profili social

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Flavio Briatore nei giorni scorsi ha pubblicato una fotografia in compagnia delle sue ex Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi klum. Sembrerebbe che tra di loro ci sia stato un incontro che in qualche modo ha stuzzicato anche la fantasia dei più maliziosi. Pare che questa rimpatriata sia avvenuta in occasione del Gran Premio Premio di Formula 1 di Montecarlo che è la città dove tra l’altro il manager vive insieme alla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci.

La foto mostra Briatore insieme alle ex Gregoraci, Campbell e Heidi Klum

Sapevamo che sicuramente tra Elisabetta Gregoraci e Heidi ci fosse un bel legame e questo lo si era intuito anche dal fatto che le due hanno trascorso delle vacanze insieme. Questa foto fa ben capire come effettivamente Flavio Briatore sia rimasto in ottimi rapporti con le sue ex e come Elisabetta Gregoraci abbia di riflesso un buon feeling con loro.

Il commento di Selvaggia Lucarelli che non si lascia sfuggire l’occasione

A commentare però la foto è stata proprio lei, Selvaggia Lucarelli che di certo non si lascia sfuggire l’occasione e pare che abbia in qualche modo provocato il noto Manager. Nel farlo avrebbe recitato Johnny Depp e Amber Heard. “Signore aiutaci a fare pace con il nostro passato anche solo la metà di quanto fa Flavio Briatore. Se solo Amber Hear e Johnny Depp gli avessero fatto una telefonata oggi forse sarebbero nel paddock pure loro, con un bicchiere di champagne e un divorzio liscio come l’olio”. Queste le parole della nota giornalista e opinionista.