Albano a ruota libera su Loredana Lecciso: “Abbiamo avuto …”

Albano Carrisi è conosciuto da tutti noi per essere un cantante ed esattamente il cantante di Cellino San Marco. Dopo una lunga e tanto importante storia d’amore con Romina Power, dalla quale ha avuto 4 figli, sembra che Albano si sia legato ad un’altra donna. Tra la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000, infatti, Albano ha conosciuto la showgirl leccese, intrecciando con lei una relazione piuttosto solida e stabile, anche se non sono mancati gli alti e bassi. A parlare di questa relazione è stata proprio lui, Albano il quale ha parlato del rapporto con Loredana, facendo chiarezza su alcuni punti.



Albano Carrisi parla del suo rapporto con Loredana Lecciso



Conosciamo tutti Loredana Lecciso per essere una nota showgirl leccese, ma soprattutto la compagna del cantante di Cellino San Marco. La loro relazione sarebbe iniziata, come già detto, intorno alla fine degli anni 90 e inizi 2000 e sembra che abbiano vissuto una bellissima storia d’amore. Hanno messo su una bellissima famiglia, mettendo al mondo due figli ovvero Jasmine e Bido. Ad ogni modo, la coppia ha conosciuto anche diversi momenti di crisi, ma sembra che grazie all’amore e la passione i due siano riusciti ad andare avanti e adesso sono molto legati.



Le parole del cantante di Cellino sulla compagna

A parlare in questi giorni è stato proprio lui, il cantante di Cellino. «Loredana è bella, intelligente, è la madre di due dei miei figli, è attenta, pratica e nella loro educazione siamo allineati. Questo le vale il mio massimo rispetto. La nostra vita comune è stata a fasi alterne, abbiamo avuto momenti neri, ma in tutto questo tempo mi sono piaciute la sua solidità e la voglia di famiglia. Questa evoluzione ci regala oggi un equilibrio e una dimensione più maturi». Queste le parole dichiarate dal cantante nel corso di un’intervista rilasciata a Gente.

Matrimonio in vista?

Un pò di tempo fa si era parlato di un possibile matrimonio tra i due, ma il cantante di Cellino nel corso dell’intervista pare che non abbia voluto sbilanciarsi al riguardo. «La vita mi ha dato tanto, ma io non mi sono mai risparmiato. E lei non mi ha fatto sconti. Se sfoglio le pagine della memoria ce ne sono alcune nere, dure, tragiche, prima su tutte la scomparsa di mia figlia Ylenia».