Ursula e Sossio, la Bennardo sui social svela che …

Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono una delle coppie che si sono formate all’interno dello studio di Uomini e Donne. La loro storia d’amore sembra sia stats piuttosto passionale, anche se già a pochi mesi di frequentazione i due pare che avessero avuto dei problemi. Poi, Sossio e Ursula pare che abbiano deciso di riprovarci, uscendo insieme dal programma. Effettivamente la loro storia è andata a gonfie vele per tanto tempo ed i due sono anche diventati genitori di una bambina di nome Bianca. La scorsa estate però, sembra che i due abbiano attraversato un momento di forte crisi, tanto che Sossio si dice fosse andato via da casa per qualche tempo. Poi di nuovo il riavvicinamento. Adesso però, rincorrono nuovi voci sul presunto addio. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? Facciamo un pò di chiarezza.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, come è nata la loro storia d’amore?

Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono davvero detti addio? Nei giorni scorsi sembra che siano trapelate delle voci sul possibile addio tra i due ex protagonisti del programma di Uomini e Donne. Si dice che i due siano in forte crisi e che addirittura non vivano più sotto lo stesso tetto. La situazione sarebbe degenerata tanto che Sossio avrebbe smesso di seguire su Instagram Ursula e viceversa. Inoltre, l’ex calciatore pare che su Instagram abbia condivido una storia piuttosto misteriosa.

La storia piuttosto misteriosa di Sossio, cosa è accaduto tra i due?

“Tutto ha un inizio e una fine”, avrebbe scritto Sossio nella sua story su Instagram, che lascia intendere proprio che con Ursula ci siano dei problemi piuttosto importanti. I due non si sarebbero neppure mostrati insieme in queste settimane, tutti indizi che ci fanno ben capire che forse i due si siano detti proprio addio.



Ursula rompe il silenzio e dice la sua

Nella serata di ieri, però, pare che a romperei l silenzio sia stata proprio lei, Ursula la quale pare che abbia tolto ogni tipo di dubbio. Pare che l’ex dama di Uomini e Donne su Instagram abbia aperto il box tra le Instagram Stories. La donna conversando avrebbe detto “Sossio? Dorme, Bianca ancora no”. A quel punto avrebbe aggiunto una fotografia dove si vedono bene lei, Bianca e Sossio a letto. Chiaro il messaggio di Ursula che ha così fatto intendere che la coppia non è scoppiata. Ma allora per quale motivo i due hanno smesso di seguirsi su Instagram? Sono in tanti a pensare che la loro sia stata solo una mossa per avere un pò di visibilità.